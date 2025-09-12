Chemin de fer, contenu local, premières expéditions : Simfer dévoile ses priorités

Lors d’une conférence de presse organisée ce 12 septembre 2025, la coentreprise SimFer a annoncé que le projet Simandou avance conformément au calendrier. Selon ses dirigeants, le projet est en bonne voie pour atteindre tous ses jalons clés, avec une première expédition de minerai de fer désormais prévue autour de novembre 2025.

Au cœur des discussions figurait notamment le futur chemin de fer transguinéen, infrastructure stratégique du projet. Chris Aitchison, Directeur général de Rio Tinto Simfer, a précisé que celui-ci ne servira pas uniquement au transport du minerai.

« Il y a un intérêt clair pour que les rails deviennent multi-utilisateurs, non seulement pour le mouvement du minerai, mais aussi potentiellement pour le transport agricole et, à terme, pour les passagers », a-t-il expliqué.

La gestion de ces usages additionnels relèvera de la Compagnie du TransGuinéen (CTG), en coordination avec le gouvernement guinéen.

Interrogé sur l’impact socio-économique du projet, Chris Aitchison a insisté sur l’engagement de Simfer en faveur du contenu local et de la formation des Guinéens.

« Notre force de travail actuelle est composée à plus de 80 % de talents guinéens, dont beaucoup occupent déjà des postes de gestion et de décision. Nous voulons que ce pourcentage continue de croître, pour que les Guinéens soient non seulement des exécutants, mais aussi des décideurs dans nos opérations futures », a-t-il assuré.

Pour renforcer cette ambition, Simfer dit avoir mis en place plusieurs programmes de développement de compétences nationales, inspirés d’expériences réussies sur d’autres projets mondiaux.

Au-delà de l’emploi, le Directeur général a souligné l’importance d’impliquer le tissu économique local.

« Nous nous concentrons sur la manière de soutenir les entreprises locales afin de maximiser leurs compétences et leur participation dans la fourniture de services. Des équipes dédiées travaillent déjà sur ce volet, pour garantir un bénéfice durable au tissu économique guinéen », a-t-il ajouté.

Avec une mise en service commerciale annoncée pour fin 2025, Simandou se positionne comme l’un des projets miniers les plus structurants de l’histoire de la Guinée. Ses retombées économiques, sociales et logistiques sont attendues avec impatience, tant par les autorités que par les populations locales.

N’Famoussa Siby