Championnat national de basketball : le Centre Fédéral sacré champion de Guinée

Après une saison régulière ayant réuni 14 équipes, les quatre meilleures formations se sont affrontées en playoffs. À l’issue de ces phases éliminatoires, le Centre Fédéral et Jorfof BC se sont qualifiés pour la finale, programmée au meilleur des cinq matchs. Après trois rencontres, le Centre Fédéral menait déjà deux victoires à une face à Jorfof. Une performance validée suite à un forfait.

Ce samedi, la quatrième manche devait se jouer. Cependant, le match n’a finalement pas eu lieu. En cause : une contestation du président de Jorfof, qui avait exigé le remplacement du corps arbitral. La Commission d’organisation de la Fédération guinéenne de basketball (FGBB) a refusé, et Jorfof a déclaré forfait.

Ce forfait a offert au Centre Fédéral sa troisième victoire, synonyme de sacre. L’équipe remporte ainsi le trophée de la première édition du championnat national de basketball, avec trois matchs gagnés sur les cinq possibles.

Grâce à ce titre, les coéquipiers de Désiré Louis décrochent également leur billet pour la prochaine édition de la Basketball Africa League (BAL), la compétition continentale regroupant les champions nationaux.

Lonceny Camara