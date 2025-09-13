ledjely
Accueil » Intoxication alimentaire à Siguiri : trois morts et cinq en soins intensifs (parquet)
A la une

Intoxication alimentaire à Siguiri : trois morts et cinq en soins intensifs (parquet)

Par LEDJELY.COM

Un drame secoue la sous-préfecture de Niandankoro, dans la préfecture de Siguiri. Trois enfants d’une même famille ont trouvé la mort, tandis que cinq autres membres sont hospitalisés dans un état critique, à la suite d’une présumée intoxication alimentaire.

Selon un communiqué du parquet du Tribunal de Première Instance de Siguiri, l’alerte a été donnée le vendredi 12 septembre 2025 par le sous-préfet de Niandankoro. Une équipe composée de la Brigade de Recherches, du Directeur préfectoral de la Santé, du Directeur de l’Hôpital préfectoral et de la Croix-Rouge a aussitôt été dépêchée sur les lieux.

Les enfants décédés sont :

  • Sékouba Koulibaly, environ 7 ans
  • Demba Koulibaly, 6 ans
  • Lanceï Koulibaly, environ 3 ans

Ils sont tous enfants de Balla Koulibaly et de son épouse Djéma Doumbouya.

D’après les premiers constats médicaux, l’intoxication serait liée à la consommation d’un petit-déjeuner à base de riz accompagné d’eau provenant d’un puits en mauvais état sanitaire. Quelques heures après ce repas, les victimes auraient présenté de violents maux de ventre suivis de vomissements.

Transportées en urgence au centre de santé de Niandankoro, trois des victimes ont succombé. Les cinq autres membres de la famille : Balla Koulibaly; Djéma Doumbouya; Odia Koulibaly; Kankou Koulibaly; Mandjan Koulibaly ont été transférés à l’hôpital préfectoral de Siguiri, où ils sont pris en charge en soins intensifs.

Des échantillons du riz consommé et de l’eau suspectée ont été envoyés à la Direction préfectorale de la Santé pour analyses. Le parquet a assuré que l’enquête se poursuit sous la supervision de la Brigade de Recherches de Siguiri afin de faire toute la lumière sur cette tragédie.

