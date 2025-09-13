ledjely
Accueil » Kankan : les rassemblements de nouveau autorisés après une levée surprise
Kankan : les rassemblements de nouveau autorisés après une levée surprise

Par LEDJELY.COM

Après 24 heures de suspension, les rassemblements sont de nouveau permis à Kankan. Un courrier officiel signé ce matin par le président de la délégation spéciale de la ville met fin à l’interdiction qui aurait été précédemment instaurée sur instruction du ministre directeur de cabinet de la présidence.

Selon nos sources, cette décision fait suite à d’intenses échanges entre les autorités locales, mais les raisons exactes ayant motivé l’interdiction initiale restent pour l’instant inconnues du grand public. La population de Kankan peut désormais organiser et participer à des rassemblements, mettant fin à une période de restrictions qui avait suscité de nombreuses interrogations.

Ci-dessous, le communiqué : 

Michel Yardouno, depuis Kankan 

