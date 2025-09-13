ledjely
Accueil » Sabari FM et Sab TV suspendus pour diffusion d’une émission de Lamine Guirassy
ActualitésBasse-GuinéeMédiasSociété

Sabari FM et Sab TV suspendus pour diffusion d’une émission de Lamine Guirassy

Par LEDJELY.COM

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a suspendu, ce samedi 13 septembre 2025, Sabari FM pour 45 jours et sa chaîne web Sab TV, après la diffusion de l’émission « L’info une heure ».

Le programme, diffusé le 5 septembre, était animé par Lamine Guirassy, un journaliste interdit d’exercer en Guinée depuis juin dernier pour « diffusion de fausses nouvelles et fausses consignes ». La HAC estime que la diffusion de cette émission constitue une violation manifeste de cette interdiction, confirmée par le rapport de son centre de monitoring.

En s’appuyant sur les articles 39 et 40 de la loi sur la liberté de la presse, l’instance de régulation a décidé de sanctionner les deux médias.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Kankan : les rassemblements de nouveau autorisés après une levée surprise

LEDJELY.COM

Kankan : Billy Kaba a-t-il reçu un milliard pour la mobilisation ?

LEDJELY.COM

Guinée Games mobilise ses employés autour du référendum du 21 septembre

LEDJELY.COM

Kissidougou se mobilise pour le « OUI » : Fatoumata Foula Diallo, une cheffe d’orchestre influente au cœur du jeu politique

LEDJELY.COM

Championnat national de basketball : le Centre Fédéral sacré champion de Guinée

LEDJELY.COM

DCPJ : Ibrahima Kalil Diallo sort libre après une journée d’audition

LEDJELY.COM
Chargement....