Sabari FM et Sab TV suspendus pour diffusion d’une émission de Lamine Guirassy

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a suspendu, ce samedi 13 septembre 2025, Sabari FM pour 45 jours et sa chaîne web Sab TV, après la diffusion de l’émission « L’info une heure ».

Le programme, diffusé le 5 septembre, était animé par Lamine Guirassy, un journaliste interdit d’exercer en Guinée depuis juin dernier pour « diffusion de fausses nouvelles et fausses consignes ». La HAC estime que la diffusion de cette émission constitue une violation manifeste de cette interdiction, confirmée par le rapport de son centre de monitoring.

En s’appuyant sur les articles 39 et 40 de la loi sur la liberté de la presse, l’instance de régulation a décidé de sanctionner les deux médias.

Ledjely.com