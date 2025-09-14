Guinée : Le matériel sensible du référendum réceptionné à Conakry

À sept jours du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025, la Direction Générale des Élections (DGE) a réceptionné, ce dimanche 14 septembre, les documents jugés indispensables au bon déroulement du processus électoral.

Les palettes, composées notamment de fiches de résultats sécurisées, d’enveloppes scellées et de procès-verbaux, sont arrivées par un vol spécial à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Elles ont été officiellement remises sous haute surveillance à Aboubacar Sikhé Camara, secrétaire général du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), en présence de la directrice générale des élections, Djénabou Touré, et d’un important dispositif sécuritaire.

« Ces documents seront déployés sur l’ensemble du territoire afin de doter chaque bureau de vote du matériel requis et garantir la sécurité du processus électoral », a rassuré M. Camara.

De son côté, Mme Touré a précisé la nature de ces kits électoraux.

« Ce sont des documents hautement sensibles, toujours réceptionnés en dernière phase, à J-7 ou J-8 du scrutin. Ils comprennent cette fois-ci des fiches de résultats sécurisées avec code QR, conformément aux nouvelles dispositions légales. Nous avons également apporté des améliorations aux procès-verbaux des bureaux de vote ainsi qu’aux PV de centralisation des résultats par commune, qui permettront ensuite de consolider les résultats au niveau national », a-t-elle expliqué.

Interrogée sur la logistique concernant la diaspora guinéenne, la directrice de la DGE a précisé : « Les missions diplomatiques reçoivent progressivement ces colis, sous la coordination des forces de défense et de sécurité, déployées à tous les niveaux : régional, préfectoral et sous-préfectoral ».

Quant au transport du matériel à l’intérieur du pays, la responsable s’est montrée prudente.

« Nous ne pouvons pas dévoiler notre stratégie pour des raisons de sécurité. Ce qu’il faut retenir, c’est que toutes les dispositions sont prises avec le Conseil supérieur de défense et de sécurité pour assurer le transport et la sécurisation des documents. Ils seront sur le terrain le jour du vote », a-t-elle conclu.

Siby