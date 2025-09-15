ledjely
Campagne référendaire : l'équipe de Dady Camara victime d'un accident à Kouriah
Actualités

Campagne référendaire : l’équipe de Dady Camara victime d’un accident à Kouriah

Par LEDJELY.COM

Quatre membres du forum Ensemble Pour la Guinée sont depuis l’aube de ce lundi 15 septembre, hospitalisés à l’hôpital préfectoral de Coyah. Leurs blessures résultent d’un accident dont ils ont été victimes, nous apprend-on dans les bandes de 3 heures du matin, à hauteur de Kouriah, sur l’axe Coyah-Kindia.
Pour le moment, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Toutefois, le véhicule, une Toyota 4Runner, aurait effectué plusieurs tonneaux et est décrit comme irrécupérable.

Il faut dire que le cortège du forum Ensemble pour la Guinée dirigé par Dady Camara revenait d’une tournée à l’intérieur, dans le cadre de la campagne référendaire.

Balla Yombouno

