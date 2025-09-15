Dr Bernard Goumou et sa communication politique : maladresses ou stratégie maîtrisée ?

En campagne politique, il est toujours imprudent de juger trop vite. Un principe enseigné par tous les spécialistes en communication est clair : on n’évalue pas une stratégie avant d’avoir compris sa méthode, ses objectifs et sa durée. Dire qu’une équipe a échoué, qu’un projet a raté, ou qu’un responsable a commis un auto goal en pleine campagne est toujours prématuré, surtout sans disposer de toutes les clés d’analyse.

Le cas de Dr Bernard Goumou illustre parfaitement ce principe. Ancien Premier ministre, il a fait un retour remarqué dans l’arène politique à travers la campagne référendaire. Sa conférence de presse annonçant son déplacement en Guinée forestière a immédiatement braqué les projecteurs sur lui. Là où d’autres délégations sillonnent les régions de Basse, Haute ou Moyenne Guinée, Dr Goumou a fait de la Forêt un centre de gravité politique et médiatique.

Son style de communication se distingue : en analysant sa page Facebook, on observe des photos systématiquement légendées et datées, des vidéos de terrain, des reportages organisés et une charte graphique constante. Même ses séquences les plus sensibles sont devenues des leviers de visibilité. Quand ses véhicules se sont retrouvés embourbés sur la route de Zogota, l’image a suscité rires et critiques… mais elle a aussi été reprise par des médias internationaux, dont Jeune Afrique. Ce qui pouvait passer pour une maladresse a été transformé en vecteur de notoriété.

Sur le terrain, l’ancien premier ministre ne se place pas en rival des ministres en campagne. Au contraire, il s’affiche constamment à leurs côtés, leur laissant la parole et valorisant leurs interventions. Sa présence devient alors symbolique : celle d’un trait d’union entre les populations locales et le message porté par le Général Mamadi Doumbouya. Ce qui fait que contrairement aux autres régions du pays sillonnées par d’autres ministres, l’attention semble se cristalliser sur la Guinée forestière.

Enfin, le court sondage publié puis retiré. Là encore, les réactions ont été nombreuses, parfois vives. Mais au fond, qu’a-t-on vu ? Qu’en une heure, l’initiative avait déjà généré une vague de débats, de captures d’écran et de partages massifs. Dans une campagne politique, provoquer de l’attention est déjà un succès en soi, car la pire sanction reste l’indifférence.

En définitive, la campagne n’est pas terminée. Mais déjà, l’analyse de la communication de Bernard Goumou montre une ligne claire : occuper l’espace médiatique, exister dans le débat et imposer la Forêt comme un pôle central de mobilisation. Il l’a pourtant publié sur sa pas en reprenant Leon Zitrone souvent repris par l’ancien homme politique Siradio Diallo « Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel c’est qu’on parle de moi. »

Pour un observateur averti, il est possible de critiquer certaines formes, mais il serait hâtif de nier l’efficacité d’une telle visibilité.

Car en communication de campagne, une règle demeure : l’attention est toujours un atout, il n y’a pas de communication politique sans réaction et si elle existe alors Bernard Goumou a atteint son objectif dans cette campagne référendaire. C’est à la fin qu’on juge la stratégie.

Mamadou Moussa Balde » Modou «

Enseignant – observateur politique.