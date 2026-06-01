Décès de Souleymane Diallo : le gouvernement salue la mémoire d’une figure majeure des médias guinéens

Le gouvernement guinéen a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de Souleymane Diallo, fondateur du groupe de presse Le Lynx-La Lance-Lynx FM. Dans un communiqué publié ce 1er juin 2026, les autorités ont rendu hommage à un journaliste dont l’engagement a marqué l’histoire des médias en Guinée.

Dans un communiqué publié ce lundi 1er juin 2026, les autorités guinéennes ont adressé, au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, du Premier ministre Amadou Oury Bah et de l’ensemble des membres du gouvernement, leurs condoléances les plus sincères et les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches, à ses collaborateurs ainsi qu’à toute la communauté de la presse nationale et internationale.

Le gouvernement souligne que tout au long de son parcours, Souleymane Diallo s’est imposé comme une voix respectée du journalisme guinéen. Selon le communiqué, son engagement constant en faveur de la liberté de la presse, de l’éthique professionnelle et du débat public a contribué à façonner l’histoire contemporaine des médias dans le pays.

Les autorités estiment également que son œuvre, son indépendance d’esprit et son attachement aux valeurs républicaines ont marqué plusieurs générations de journalistes et de citoyens. Son nom demeure, selon le gouvernement, associé à une presse engagée, soucieuse de l’intérêt général et du droit à l’information.

Le communiqué indique qu’avec sa disparition, la Guinée perd l’une de ses plumes les plus influentes ainsi que l’une des figures les plus emblématiques de son paysage médiatique. Le gouvernement considère que son héritage continuera d’inspirer celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour une information libre, responsable et professionnelle.

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