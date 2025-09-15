La Ligue des Champions 2024-2025 a livré son verdict ce samedi 31 mai avec le sacre éclatant du Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan (5-0) en finale. Au-delà du titre parisien, la compétition a également consacré ses meilleurs buteurs. L’international guinéen a reçu son trophée de co-meilleur buteur de la Ligue des Champions.

En tête du classement des buteurs, on retrouve Serhou Guirassy, l’attaquant guinéen du Borussia Dortmund, et Raphinha, l’ailier brésilien du FC Barcelone. Les deux joueurs ont terminé la campagne avec 13 buts chacun, un total impressionnant qui les place au sommet de la hiérarchie offensive européenne.

Derrière ce duo, Robert Lewandowski (Barcelone) et Harry Kane (Bayern Munich) complètent le podium avec 11 réalisations chacun. L’Argentin Lautaro Martinez (Inter Milan) occupe la cinquième place grâce à ses 9 buts, suivi de près par Ousmane Dembélé (PSG), auteur de 8 réalisations.

Avec ce statut de co-meilleur buteur, Serhou Guirassy s’inscrit un peu plus dans l’histoire, confirmant sa régularité et son efficacité devant le but au plus haut niveau. Une performance qui résonne comme une fierté pour la Guinée et pour l’ensemble du football africain.

Ledjely.com