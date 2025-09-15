AGL lance sa campagne de témoignages et place la voix du client au cœur de ses priorités

AGL dévoile sa campagne de témoignages clients inédite, illustrant la conviction que l’expertise de l’entreprise se mesure avant tout à travers la parole de ceux qui lui font confiance. Ce dispositif panafricain met en avant des clients leaders dans leurs secteurs et sur leurs marchés, exprimant à travers une série de vidéos, la valeur concrète créée ensemble.

À travers ces prises de parole, des acteurs majeurs du développement économique du continent, issus de secteurs stratégiques et de pays variés, expliquent comment AGL contribue à la performance et à l’excellence de leurs opérations. Cette initiative reflète aussi la conviction de l’entreprise : la voix des clients est la preuve la plus crédible de son savoir-faire et de son impact, dans les contextes africains.

« Chez AGL, nous considérons nos clients comme nos ambassadeurs. Cette campagne donne à voir et entendre des témoignages concrets sur nos partenariats, couvrant une diversité de marchés, de défis et d’enjeux. Elle rappelle également notre mission : offrir à nos clients des solutions logistiques fiables, innovantes et sur mesure, capables de relever les défis d’une Afrique en pleine transformation. » a déclaré Philippe Labonne, Président d’AGL.

Une campagne illustrant la diversité sectorielle et géographique d’AGL

Plusieurs entreprises emblématiques locales et internationales témoignent dans cette campagne :

Airtel et Eiffage – Télécommunications et Construction, RDC ;

et Eiffage – Télécommunications et Construction, RDC ; BIC et Ivory Cashew Nuts – Biens de consommation courante et agroalimentaire, Côte d’Ivoire ;

et – Biens de consommation courante et agroalimentaire, Côte d’Ivoire ; Innovent – Énergie renouvelable, Namibie ;

– Énergie renouvelable, Namibie ; Nokia – Télécommunications, Éthiopie ;

– Télécommunications, Éthiopie ; Ofi – Agro-industrie, Cameroun ;

– Agro-industrie, Cameroun ; Roche – Santé, Maroc ;

– Santé, Maroc ; Masterparts et Huawei – Automobile et télécommunications, Afrique du Sud ;

et – Automobile et télécommunications, Afrique du Sud ; Toguna – Agro-industrie, Mali ;

– Agro-industrie, Mali ; Bel et Biosene – Agro-alimentaire, Sénégal ;

Cette pluralité de secteurs et de pays illustre le savoir-faire logistique d’AGL et sa compréhension des environnements économiques, réglementaires et opérationnels très variés du continent africain.

Un dispositif multicanal pour une visibilité continentale

Pensée dans une logique multicanale, la campagne mobilise :