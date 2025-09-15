Référendum : la Synergie des faîtières de la société civile dénonce des irrégularités dans la campagne

La Synergie des faîtières de la société civile guinéenne, à l’issue d’un point de presse tenu ce lundi 15 septembre à la Maison des jeunes de Kipé, a dénoncé plusieurs irrégularités liées au déroulement de la campagne référendaire prévue le 21 septembre prochain.

Dans une déclaration lue par Ange Gabriel Haba, coordinateur de la plateforme, la Synergie a exprimé ses préoccupations quant à la conduite de cette campagne, estimant que certaines pratiques pourraient affecter la qualité du débat citoyen et la compréhension des enjeux réels du scrutin.

« Depuis l’ouverture de la campagne référendaire, le 6 septembre 2025, la Synergie des faîtières de la société civile pour l’observation du scrutin suit de près toutes les mobilisations en faveur du OUI ou du NON au projet de nouvelle Constitution. Notre objectif est d’obtenir un scrutin crédible, intègre et apaisé. Notre mission repose sur les principes d’impartialité, de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne, conformément à la législation nationale et aux bonnes pratiques », a déclaré Ange Gabriel Haba.

Au terme de ses premières observations, la Synergie a relevé plusieurs dérives qu’elle juge préoccupantes.

1-Confusion entre le OUI au projet de Constitution et le soutien au Président de la République

Selon la Synergie, dans de nombreux discours et supports de campagne, le projet constitutionnel est présenté comme une adhésion ou un soutien personnel au chef de l’État en exercice. Une confusion qui, selon elle, occulte la véritable nature de la Constitution, censée être une loi fondamentale destinée à organiser la vie collective au-delà des acteurs politiques du moment.

2-Réduction du débat à une confrontation pour ou contre un dirigeant

La plateforme estime que le discours référendaire est récupéré par des logiques de confrontation politique, reléguant au second plan le contenu même du projet de Constitution.

Cette personnalisation du débat pourrait, selon elle, entraîner :

un détournement du sens du vote, en poussant les électeurs à se prononcer sur la personne du Président plutôt que sur le texte constitutionnel ;

un affaiblissement de la légitimité du processus, perçu comme un plébiscite ou un rejet ;

une exacerbation des clivages politiques et sociaux ;

une mauvaise compréhension citoyenne du projet de Constitution, malgré les consultations préalables menées pour son élaboration.

Afin de préserver la crédibilité et la portée historique du scrutin, la Synergie a formulé plusieurs recommandations.

Aux acteurs politiques, leaders d’opinion et membres du Gouvernement :

dissocier clairement le projet de Constitution de la personne du Président de la République ;

centrer la campagne sur les dispositions du texte, en expliquant leurs implications pour la démocratie, la gouvernance et les droits citoyens ;

promouvoir un climat de tolérance et d’ouverture permettant l’expression de toutes les sensibilités.

Aux organisations de la société civile :

intensifier les actions de sensibilisation neutres et pédagogiques, notamment dans les zones rurales et périurbaines ;

créer des espaces de débats communautaires pour éclairer les électeurs sur le contenu du projet ;

observer attentivement la campagne et le scrutin pour renforcer la crédibilité du processus et la consolidation de la démocratie.

« La Constitution n’est pas la propriété d’une personne ou d’un régime. Elle constitue le pacte social suprême qui engage et protège l’ensemble de la communauté nationale. Confondre le texte constitutionnel avec un soutien à une personnalité politique revient à réduire l’avenir collectif de la Nation à des enjeux partisans et circonstanciels », a conclu Ange Gabriel Haba.

Enfin, la Synergie des faîtières de la société civile guinéenne en appelle à la responsabilité de tous les acteurs afin que ce référendum soit une véritable opportunité de consolidation de la démocratie, de l’État de droit et de l’unité nationale.

Aminata Camara