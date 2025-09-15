CAN U17 : la Guinée fixée sur ses adversaires après le tirage de l’UFOA-A

L’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA-A) a procédé, ce lundi 15 septembre 2025 à Bamako, au tirage au sort du tournoi qualificatif de la zone A pour la Coupe d’Afrique des Nations U17.

La composition des groupes :

Groupe A : Mali, Libéria, Gambie, Guinée-Bissau

Groupe B : Sénégal, Sierra Leone, Mauritanie, Guinée

La Guinée fera son entrée en lice le 6 octobre face à la Mauritanie, avant de croiser le fer avec le Sénégal, son éternel rival, puis la Sierra Leone. Un parcours relevé pour le Syli cadet, qui devra se battre pour décrocher l’une des deux places qualificatives en jeu pour la CAN U17, prévue en 2026 au Maroc, pays actuellement détenteur du titre continental.

Écartée des compétitions U17 depuis 2019 à cause des sanctions de la CAF liées à des cas de fraude sur l’âge, la Guinée entend marquer son retour et reconquérir une place sur la scène africaine.

La compétition se tiendra du 5 au 18 octobre à Bamako et réunira les huit sélections de la sous-région.

Lonceny Camara