Accueil » Montée en Ligue 1 : Karfamoriah et ASFAG promus !
Montée en Ligue 1 : Karfamoriah et ASFAG promus !

Par LEDJELY.COM

La course à la montée en Ligue 1 a été disputée jusqu’à la dernière journée de la Ligue 2. Organisée en deux groupes afin d’accélérer la compétition, la Ligue 2 a livré son verdict cette semaine, permettant à l’Association Sportive des Forces Armées Guinéennes (ASFAG) et à Karfamoriah FC, équipe de Kankan, de décrocher leur ticket pour l’élite.

Dans la poule A, Karfamoriah FC, le Satellite FC et l’Union FC étaient à égalité de points avant cette ultime journée, chacun totalisant 17 points. Les rencontres décisives étaient : Satellite FC – Union FC, Santoba – Karfamoriah et Ziama – Alu Star. Pour Karfamoriah, une victoire suffisait pour assurer la première place, d’autant que le goal average de l’équipe de Kankan était supérieur à celui de ses concurrents directs, lesquels devaient s’affronter entre eux.

À Petit Sory, Karfamoriah a rempli sa mission en s’imposant 1-0. À Coleah, le Satellite FC a battu l’Union FC par le même score. Ces résultats ont permis à Karfamoriah d’assurer sa montée en Ligue 1.

Du côté de la poule B, ASFAG avait déjà sécurisé sa promotion la veille en faisant match nul contre TED d’Afrique. Pour Santoba et TED d’Afrique, la saison se termine par une relégation en National 1.

Classement final des poules :

Poule A :

Karfamoriah : 20 points

Satellite FC : 20 points

Union FC : 17 points

Alu Star : 15 points

Séquence : 14 points

Aigle Vert de Ziama : 14 points

Santoba : 10 points (12 journées disputées)

Poule B :

ASFAG : 25 points

Fello Star : 20 points

Tembou : 19 points

Kaloum : 13 points

Monument : 12 points

Gangan : 9 points

TED d’Afrique : 6 points (11 journées disputées)

Lonceny Camara

