Fin de campagne : la DGE ordonne l’arrêt de toute propagande avant le référendum

À quelques jours du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025, la Direction Générale des Élections (DGE) rappelle que la campagne électorale prendra fin le jeudi 18 septembre à 00h00, conformément au décret présidentiel D/2025/0161/PRG/CNRD/SGG signé par le Général Mamadi Doumbouya.

À partir de cette date, toute activité de propagande est strictement interdite sur l’ensemble du territoire national : meetings, caravanes, affichages, communications audiovisuelles ou numériques, ainsi que tout signe extérieur de soutien ou d’opposition au projet de Constitution.

La DGE invite les citoyens à retirer toutes les affiches et supports de propagande encore visibles dans les espaces publics, et demande aux médias publics et privés de cesser la diffusion des messages de campagne. Les plateformes de la société civile, quant à elles, sont appelées à faire preuve de responsabilité et de retenue pour garantir un climat apaisé.

Dans la même dynamique, partis politiques, acteurs sociaux, membres des bureaux de vote et personnel électoral sont exhortés à s’abstenir de toute activité partisane. Les bureaux de vote devront être exempts de toute propagande le jour du scrutin.

La DGE assure que, de concert avec les forces de défense et de sécurité, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour veiller au respect strict de ces instructions jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.

Réaffirmant son engagement à organiser un scrutin « transparent, inclusif et crédible », la DGE appelle enfin l’ensemble des acteurs et citoyens guinéens à contribuer à la réussite de ce rendez-vous électoral historique.

N’Famoussa Siby