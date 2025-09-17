ledjely
Clôture de la campagne référendaire : Kadé Camara, fierté de Tamita et moteur de la mobilisation à Boffa

Par LEDJELY.COM

La préfecture de Boffa, avec ses huit sous-préfectures, a vécu ce mardi 16 septembre 2025 un moment historique avec la clôture officielle de la campagne référendaire. De Tougnifily à Mankountan, de Tamita à Colia, en passant par Lisso, Douprou, Koba et Boffa centre, toutes les localités ont convergé vers le chef-lieu pour témoigner d’une mobilisation hors du commun.

Au cœur de cette dynamique, un nom s’impose : Kade Camara. Native de Tamita, fille de Boffa, et Directrice Générale de l’Office National du Tourisme, elle s’est illustrée par son énergie et son engagement sans relâche. Présente sur tous les fronts, elle a su fédérer les cadres, soutenir la logistique et renforcer la proximité avec les populations. Son implication a permis à la campagne de se dérouler dans une atmosphère d’unité, de ferveur et d’espoir partagé.

La tournée menée dans les différentes localités a été une véritable communion entre les cadres de Boffa et leurs populations. Sages, femmes, jeunes et notables ont unanimement exprimé leur adhésion au projet de nouvelle Constitution et réaffirmé leur volonté de voter massivement OUI le 21 septembre.

La clôture à Boffa centre a constitué l’apothéose : un rassemblement grandiose où chants, danses et messages d’engagement ont illustré la maturité citoyenne et la détermination des habitants. Boffa a montré la voie, donnant l’image d’une préfecture unie, debout et résolument tournée vers l’avenir.

En reconnaissance, les populations ont salué l’implication de leurs cadres et témoigné une estime particulière à Kadé Camara, symbole de fierté et d’attachement aux valeurs de paix, d’unité et de développement.

Dans une ambiance festive et citoyenne, Boffa a réaffirmé haut et fort : le 21 septembre, la préfecture dira massivement OUI.

Service de communication de l’ONT

