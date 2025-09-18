Sous une pluie battante, Kagbelen vibre au rythme du référendum : la Directrice Générale des Impôts porte le message du « Oui »

Malgré une pluie battante, l’enthousiasme était palpable ce mercredi dans la commune de Kagbelen, où une marche de soutien au référendum et aux acquis de la République a rassemblé une foule déterminée. Marraine de la clôture de la campagne référendaire, Mme Fatoumata Foula Diallo, Directrice Générale des Impôts, a pris part à cette mobilisation citoyenne.

Le cortège a démarré devant la Société Générale, non loin du pont Kagamé, pour s’achever à la Bluezone de Kagbelen, où une foule nombreuse était rassemblée.

Dans une ambiance à la fois fervente et solennelle, les participants ont manifesté leur attachement au processus en cours et leur volonté de prendre part à l’histoire de la Guinée.

Intervenant devant les citoyens mobilisés, Mme Diallo a tenu un discours percutant, centré sur l’importance de la participation et du vote. Elle a insisté sur un point essentiel : « La clef de voûte de toute démocratie, c’est la participation de chaque citoyen. Le premier acte de souveraineté, le premier devoir civique, c’est de faire entendre sa voix. »

Elle a également rappelé l’impérieuse nécessité de retirer sa carte d’électeur, soulignant : « Ne laissez pas ce précieux document dormir dans les centres d’enrôlement. Sans elle, vous êtes absents du débat. Sans elle, vous renoncez à votre pouvoir de décider. »

Poursuivant son intervention, la Directrice Générale des Impôts a appelé à voter massivement « Oui » le 21 septembre, présentant le projet de nouvelle Constitution comme « un outil pour construire l’État de droit que nous appelons tous de nos vœux ». Pour la marraine de ce meeting de clôture : « Voter Oui, c’est choisir la modernisation de nos institutions. Voter Oui, c’est opter pour la stabilité et la continuité de l’État. Voter Oui, c’est embrasser l’avenir avec confiance et sérénité. »

Son message, clair et engagé, a été accueilli avec ferveur par une assistance visiblement conquise. Beaucoup brandissaient déjà des pancartes où l’on pouvait lire : « Oui pour la nouvelle Constitution », symbole de leur détermination à prendre part au scrutin.

Cette marche, au-delà de son caractère symbolique, aura été un temps fort de la campagne référendaire dans la commune, marqué par la forte implication des autorités et des citoyens. Elle restera comme le témoignage d’une mobilisation populaire en faveur d’une Guinée nouvelle, unie et tournée vers l’avenir.