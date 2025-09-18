Gouécké : l’honorable Elhadj Aboubacar Koly Kourouma accueilli par une foule en liesse

Le mouvement Force républicaine pour la continuité, en collaboration avec l’ensemble des mouvements de soutien au CNRD, poursuit sa tournée dans la préfecture de N’Zérékoré dans le cadre de la campagne référendaire. Ce mercredi 17 septembre 2024, la délégation dirigée par l’honorable Elhadj Aboubacar Koly Kourouma, conseiller au Conseil National de la Transition, a mis le cap sur les sous-préfectures de Womay, Soulouta et Gouécké.

À la place publique de Gouécké, les populations des trois localités voisines se sont retrouvées dans une ambiance survoltée pour accueillir la délégation. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous vêtus de T-shirts blancs et brandissant des pancartes « Nous disons OUI à la nouvelle constitution », ont marqué l’événement par une mobilisation impressionnante.

Prenant la parole, l’honorable Elhadj Aboubacar Koly Kourouma a exprimé toute sa satisfaction.

« La mobilisation, comme je l’ai dit tantôt, elle était de taille, vraiment de taille. Et nous nous en réjouissons », a-t-il affirmé.

Il a ensuite délivré un message clair : « Nous savons tous que le contenu de la Constitution nous ressemble et nous rassemble. C’est pourquoi nous demandons à chacun, surtout à ceux qui n’ont pas encore retiré leurs cartes d’électeurs, d’aller les chercher. Voter pour la Constitution, c’est un acte de citoyenneté. On ne vote pas pour une personne, mais pour la loi fondamentale ».

De son côté, le vice-président de la délégation spéciale de Gouécké, au nom des populations de Womay, Soulouta et Gouécké, a réitéré leur soutien indéfectible aux actions du CNRD dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Il a rassuré que la région se mobilisera massivement pour le référendum.

« Voter OUI, c’est dire non à l’instabilité, non au détournement des deniers publics et non à la violation des droits de l’homme. C’est pourquoi nous nous engageons solennellement à voter OUI lors du prochain référendum constitutionnel », a-t-il déclaré.

Pour rappel, les Guinéens sont appelés aux urnes le 21 septembre 2024 pour se prononcer, par OUI ou NON, sur la nouvelle constitution, une étape cruciale pour l’avenir du pays.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré