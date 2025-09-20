ledjely
Accueil » Guinée : Inauguration du Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI)
Actualités

Guinée : Inauguration du Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI)

Par LEDJELY.COM

Les autorités de la transition guinéenne, à travers le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale dirigé par le général Balla Samoura, ont inauguré ce vendredi 19 septembre le Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI). Cette nouvelle structure est chargée de la planification, de la coordination et de l’anticipation des missions de sécurité intérieure à l’échelle nationale.

La cérémonie a mobilisé plusieurs hauts responsables de l’État, dont le Premier ministre Amadou Oury Bah, le secrétaire général de la Présidence, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ainsi que la gouverneure de la ville de Conakry.

Dans son discours, le général Balla Samoura a souligné l’importance stratégique de ce dispositif.

« Le commandement opérationnel de sécurité intérieure est un outil de planification et de coordination, mais aussi d’anticipation. Sa vocation est de gérer les événements d’envergure et les crises avec méthode, afin d’éviter les réponses improvisées. Désormais, chaque menace sera identifiée, analysée et suivie d’un plan d’action adapté », a-t-il expliqué.

Le général a également rappelé que ce dispositif marque une rupture avec les pratiques passées.

« Autrefois, à chaque élection ou événement majeur, on créait une force spéciale provisoire qui disparaissait ensuite. C’est fini. Le PCO-SI est une structure permanente, intégrée à la Commission nationale de défense et de sécurité, dans sa branche sécurité intérieure », a-t-il insisté.

En plus de la gestion des crises, le PCO-SI aura pour missions de :

  • mettre en place des plans de gestion sécuritaire,
  • garantir l’opérationnalisation des moyens humains et matériels,
  • et planifier des actions de formation adaptées aux réalités du pays.

Avec cette inauguration, les autorités entendent doter la Guinée d’un instrument moderne et pérenne pour renforcer la sécurité intérieure et anticiper les menaces.

Aminata Camara 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Avec « Tolon », Petit Tonton fait dialoguer conte, musique et mémoire collective

LEDJELY.COM

Manéah : un camion de bière se renverse à Friguiadi, un mort

LEDJELY.COM

Référendum du 21 septembre : Gueckédou affiche une préparation complète

LEDJELY.COM

Mali-France : l’affaire de l’officier qui fait vaciller la diplomatie

LEDJELY.COM

Guinée : Standard & Poor’s attribue une notation B+ avec perspective stable, un nouveau départ pour l’économie

LEDJELY.COM

Cameroun : Brenda Biya appelle les citoyens à ne pas voter pour son père, Paul Biya

LEDJELY.COM
Chargement....