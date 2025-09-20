Guinée : Inauguration du Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI)

Les autorités de la transition guinéenne, à travers le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale dirigé par le général Balla Samoura, ont inauguré ce vendredi 19 septembre le Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI). Cette nouvelle structure est chargée de la planification, de la coordination et de l’anticipation des missions de sécurité intérieure à l’échelle nationale.

La cérémonie a mobilisé plusieurs hauts responsables de l’État, dont le Premier ministre Amadou Oury Bah, le secrétaire général de la Présidence, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ainsi que la gouverneure de la ville de Conakry.

Dans son discours, le général Balla Samoura a souligné l’importance stratégique de ce dispositif.

« Le commandement opérationnel de sécurité intérieure est un outil de planification et de coordination, mais aussi d’anticipation. Sa vocation est de gérer les événements d’envergure et les crises avec méthode, afin d’éviter les réponses improvisées. Désormais, chaque menace sera identifiée, analysée et suivie d’un plan d’action adapté », a-t-il expliqué.

Le général a également rappelé que ce dispositif marque une rupture avec les pratiques passées.

« Autrefois, à chaque élection ou événement majeur, on créait une force spéciale provisoire qui disparaissait ensuite. C’est fini. Le PCO-SI est une structure permanente, intégrée à la Commission nationale de défense et de sécurité, dans sa branche sécurité intérieure », a-t-il insisté.

En plus de la gestion des crises, le PCO-SI aura pour missions de :

mettre en place des plans de gestion sécuritaire,

garantir l’opérationnalisation des moyens humains et matériels,

et planifier des actions de formation adaptées aux réalités du pays.

Avec cette inauguration, les autorités entendent doter la Guinée d’un instrument moderne et pérenne pour renforcer la sécurité intérieure et anticiper les menaces.

Aminata Camara