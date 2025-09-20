ledjely
Guinée : Mise en place du Bureau de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum

Par LEDJELY.COM

Dans un décret rendu public vendredi, le président de la Transition a procédé à la nomination des membres du Bureau de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. Cet organe, chargé d’accompagner le bon déroulement du processus référendaire prévu le 21 septembre 2025, est désormais doté de son équipe dirigeante.

À la tête de cette institution, le choix s’est porté sur Dr Sékou Koureissy Condé, ancien ministre, qui en assurera la présidence. Il sera secondé par Mariam Diallo Sy, ancienne ministre et présidente du Réseau des femmes africaines leaders de Guinée (AWLN), désignée vice-présidente.

Le poste de premier rapporteur revient à Ousmane Diaby, juriste consultant et représentant du Conseil national de la Transition (CNT). Quant à la fonction de second rapporteur, elle sera assurée par M. Lamine Bamba, représentant du Conseil national des organisations de la société civile (CNOSC).

Enfin, la trésorerie de l’Observatoire est confiée à Lamfia Ibn Mohamed Condé, représentant de la plateforme des citoyens unis pour le développement (PCUD).

