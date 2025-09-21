Djenab Touré salue un référendum sans précédent : «Zéro violence, zéro blessé »

Ce 21 septembre 2025, à l’occasion du scrutin référendaire, la Directrice générale de la Direction Générale des Élections (DGE), Madame Djenab Touré, a effectué une visite de travail dans un village électoral piloté par la synergie des faîtières de la société civile, installé dans un réceptif hôtelier. Ce fut l’occasion pour elle de dresser un premier bilan de cette journée électorale, un événement qui se distingue par son atmosphère de calme et de sérénité.

Madame Djenab Touré a souligné, avec une grande satisfaction, que cette journée a été marquée par une absence totale de violence. Elle a notamment déclaré : « C’est une première dans notre pays, un scrutin, zéro blessé, zéro violence, aucun journaliste bastionné, pas d’observateurs chassés. Je pense que c’est une première dans notre pays. Et ça, c’est la volonté divine d’Allah subhanahu wa ta’ala. Mais c’est aussi la maturité des Guinéens qui vient d’être démontrée à la face du monde. Nous sommes capables de nous unir. Nous sommes capables de faire un saut pour l’avenir de notre nation ».

Cette déclaration met en lumière une étape significative dans la consolidation de la démocratie guinéenne, où l’unité et la tranquillité ont pris le pas sur la violence et les divisions qui ont parfois marqué les élections passées. Pour la DGE, cette journée représente un tournant, une avancée majeure pour la société guinéenne qui semble désormais prête à se tourner résolument vers l’avenir.

Comme dans tout processus électoral, des difficultés logistiques et techniques ont été signalées, notamment des rumeurs concernant le manque de bulletins de vote dans certaines localités. Cependant, selon Mme Touré, ces problèmes ont été rapidement pris en charge et résolus grâce à une gestion réactive. « Les difficultés techniques ont été résolues au fur et à mesure, parce que c’était d’abord d’ordre logistique. Ces difficultés ont été prises en charge par un centre d’écoute et de gestion des incidents », a-t-elle précisé. Elle a ajouté que des vérifications ont été menées en temps réel et qu’aucune anomalie n’a finalement été constatée sur le terrain, permettant ainsi de stabiliser la situation.

Il est important de noter que la communication entre les autorités électorales et les différentes structures locales a joué un rôle crucial dans la gestion efficace de ces difficultés. La réactivité des directions préfectorales, régionales et des services communaux a permis de rassurer rapidement la population et de dissiper les rumeurs qui circulaient.

Un autre point essentiel de la journée a été la collaboration étroite avec les plateformes de la société civile. Lors de sa visite, Mme Djenab Touré a salué le rôle important joué par la synergie des faîtières de la société civile, qui a contribué à une meilleure organisation de l’observation du scrutin. « Je suis venu rendre visite à un village d’observation domestique qui regroupe plusieurs plateformes de la société civile. Ça aussi, ça démontre que les ONG sont capables de se mettre ensemble, de travailler ensemble comme un seul homme quand il est question de l’intérêt national », a-t-elle déclaré.

Elle a également précisé que cette collaboration a été essentielle dans la remontée des incidents et l’observation du processus électoral. Ces organisations non gouvernementales ont pu fournir un soutien précieux en assurant un suivi minutieux des opérations de vote et en facilitant la gestion des éventuels incidents.

Le scrutin référendaire du 21 septembre 2025 a ainsi marqué une étape importante dans la maturation démocratique de la Guinée. Si des défis techniques ont été rencontrés, l’efficacité de la gestion et la coopération entre les autorités, les ONG et la société civile ont permis d’assurer le bon déroulement du processus électoral. À travers cette journée sans violence, les Guinéens ont prouvé leur capacité à s’unir pour l’avenir de leur nation.

Madame Djenab Touré a conclu en affirmant que ce scrutin, loin d’être parfait, constitue néanmoins une avancée notable. « Nous avons montré au monde entier que nous savons nous organiser et faire face à nos défis collectifs », a-t-elle ajouté, laissant entrevoir des perspectives prometteuses pour les futures élections en Guinée.

Aminata Camara