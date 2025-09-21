ledjely
Accueil » Sanoyah : début du dépouillement dans les bureaux de vote
Sanoyah : début du dépouillement dans les bureaux de vote

Par LEDJELY.COM

Après la clôture du scrutin, l’heure est désormais au dépouillement dans les différents bureaux de vote de la commune urbaine de Sanoyah. Au bureau de vote n°4, situé dans l’enceinte du Groupe scolaire M’Mamie Malé Kaba, les opérations ont commencé à 18h00, sous la supervision des forces de défense et de sécurité présentes dans la cour de l’école.

Dans ce bureau, le président a procédé à l’ouverture et au dépouillement des urnes, tandis qu’un autre membre consignait les résultats en notant le nombre de bulletins favorables au « Oui » et au « Non ».

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno

