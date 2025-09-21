Référendum : Kabiné Komara salue « un grand jour pour notre pays »

C’est à la maison des jeunes du quartier Nongo que l’ancien Premier ministre Kabinet Komara, accompagné de son épouse, s’est acquitté de son devoir citoyen. En participant à ce référendum constitutionnel, Kabinet Komara réaffirme son engagement et son attachement à continuer de contribuer au développement du pays.

En accomplissement son devoir civique, l’ancien Premier ministre Kabiné Komara a salué l’organisation du vote.

« Ce jour est un grand jour pour notre pays. La nature a été clémente et n’a pas perturbé l’ardeur et la ferveur des populations à aller exercer leur devoir citoyen. Dans mon quartier de Nongo, dans la commune de Lambanyi, ici à Conakry, les opérations de vote se sont déroulées impeccablement, sans aucune bousculade, ce qui démontre à quel point les populations et les organisateurs ont fait preuve d’une bonne complémentarité citoyenne. La ferveur avec laquelle les femmes et les jeunes se sont investis dans les phases de vulgarisation du document, puis dans la phase de la campagne pour un vote massif, constitue pour tout observateur un gage de maturité pour notre peuple », a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’importance de cette élection, Kabinet Komara a indiqué que «Le référendum constitutionnel représente un saut qualitatif dans la marche en avant de notre pays. Nous quittons une période d’exception pour embrasser une nouvelle ère basée sur un socle de lois. Notre nouvelle Constitution, dont la mise en œuvre devra galvaniser toutes les énergies et favoriser l’éclosion d’initiatives de toutes les compétences et de toutes les composantes de notre pays. Nul doute qu’après la promulgation du document par le Président de la République, tout le monde doit faire preuve de vigilance et d’engagement pour que les fruits qui seront engendrés par cet important catalyseur soient abondants et équitablement partagés », a-t-il ajouté.

