Journée électorale : place au bilan du vote référendaire à Boké

A 19h40, après la clôture officielle de la journée de vote sur l’ensemble du territoire national, le directeur régional des élections de Boké, Tanou Diallo, a dressé un premier bilan sur le déroulement du vote référendaire dans la région.

Après la clôture officielle des bureaux de vote, il a souligné le sérieux et l’engagement des 500 000 électeurs, et la parfaite organisation qui a permis un déroulement serein et ordonné de cette journée électorale cruciale.

L’entretien, mené dans l’enceinte de la mairie de Boké, où se poursuivait la centralisation des résultats, a permis de faire le point sur les défis relevés et les succès obtenus.

Selon M. Diallo, la journée a été une réussite sur plusieurs fronts. Les 500 000 électeurs de la région se sont présentés aux urnes avec un sérieux et un engagement remarquables. Le climat de sérénité qui a régné tout au long de la journée a été un élément clé du succès. « D’après les informations recueillies auprès des cinq préfectures de la région, nous ressentons une grande satisfaction d’avoir relevé ce défi. Ce qui nous a particulièrement marqué, c’est non seulement l’engouement des électeurs, mais aussi le calme dans lequel l’opération électorale s’est déroulée », a déclaré le directeur régional. Ce calme, combiné à une participation active des électeurs, a permis un déroulement ordonné du référendum.

Par ailleurs, il a souligné que ce succès est avant tout le fruit d’une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes, de la Direction Générale des Elections aux agents déployés sur le terrain. Tout en exprimant sa gratitude envers ces acteurs, il a insisté sur la nécessité de pérenniser cette organisation. « Ce défi que nous avons relevé aujourd’hui, nous devons le maintenir chaque fois qu’il s’agira de choisir nos institutions et nos dirigeants », a-t-il souligné, exprimant ainsi son souhait de voir cette dynamique se poursuivre lors des futurs scrutins.

Un autre aspect central du bilan concerne la gestion des résultats. M. Diallo a mis en avant l’un des principaux objectifs de la direction régionale : la publication rapide des résultats. « L’un des défis que nous voulons relever est de publier les résultats dans les meilleurs délais. Pour ce faire, nous avons mis en place les moyens nécessaires : les commissions de centralisation, présidées par des magistrats, sont opérationnelles et le processus est en bonne voie », a-t-il indiqué. Le directeur régional a exprimé sa confiance quant à la transparence et à la rapidité du processus, assurant que les résultats seraient communiqués dans les plus brefs délais à la population.

Il a également pris un moment pour saluer le rôle crucial joué par les médias dans la réussite du référendum. Il a affirmé que la presse a contribué de manière significative en relayant des informations claires et précises, ce qui a permis d’orienter les électeurs et d’apaiser d’éventuelles tensions. Le directeur a exprimé sa reconnaissance à l’égard des journalistes et des organes de presse qui ont facilité une bonne circulation de l’information.

Au moment de l’interview, l’acheminement des procès-verbaux des 37 communes rurales et urbaines vers le centre de centralisation à la mairie de Boké se poursuivait. La centralisation des résultats se fait selon un protocole strict, avec des équipes sur le terrain supervisant la collecte des données. M. Diallo a assuré que toutes les étapes de ce processus seraient menées avec rigueur et transparence.

Mamadou BAH depuis Boké