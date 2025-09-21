Sanoyah : l’engouement faiblit devant les bureaux de vote

Contrairement à ce matin, où un certain engouement était perceptible devant les bureaux de vote de Sanoyah-Rails Plateau, dans la commune urbaine de Sanoyah, la fréquentation a nettement diminué cet après-midi, aux alentours de 14h20. C’est le constat fait par notre reporter après avoir sillonné plusieurs centres de vote.

A l’école primaire Franco-Arabe, dans les bureaux de vote numéros 2, 3 et 4, les longues files d’attente observées dans la matinée ont disparu. Les électeurs qui se présentent désormais se comptent sur les doigts d’une main. Même constat au bureau de vote numéro 1, installé sous une tente.

Au quartier Sanoyah km 36, plus précisément à Souguetta, certains bureaux de vote ne reçoivent pratiquement plus d’électeurs. « Tout le monde n’a pas encore voté. Nous attendons les retardataires avant la fermeture », confie un responsable de bureau de vote.

Dans ce même quartier, le parrain de la commune urbaine de Sanoyah, Mohamed Kourouma, par ailleurs DAF au MEPU-A, a effectué une visite dans certains bureaux afin d’encourager les responsables locaux à poursuivre la mobilisation des électeurs.

Au centre de l’école privée Hadja M’mamie Malé Kaba, la cour, qui était bondée le matin, est désormais presque vide. Les responsables des bureaux de vote disent attendre encore des électeurs, mais précisent que le nombre requis n’est pas encore atteint.

Certains responsables interrogés affirment avoir déjà enregistré environ 50 % de taux de participation.

Au moment où nous publions cette dépêche, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sanoyah était en visite au centre de vote du groupe scolaire M’mamie Malé Kaba, situé dans le quartier Sanoyah-Rails Plateau.

Balla Yombouno