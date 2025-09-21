Référendum 2025 : Le Ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo a voté à Lélouma

Lélouma, 21 septembre 2025 – Le Ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo, a accompli ce dimanche son devoir civique dans sa préfecture d’origine, à Lélouma. Il a déposé son bulletin dans l’urne au bureau de vote n°1 de l’école primaire Diala 2, dans la commune urbaine.

A l’issue de son vote, le Ministre s’est réjoui du climat apaisé et de la mobilisation citoyenne observés dans la localité. « Nous rendons grâce au bon Dieu pour ce grand jour. C’est un motif de fierté de constater le patriotisme du peuple guinéen, notamment la mobilisation des jeunes et des femmes, venus nombreux pour accomplir leur devoir civique. En tant que parrain de la préfecture de Lélouma, il était important pour moi de donner l’exemple. Ce vote est décisif car il engage l’avenir de notre pays », a-t-il déclaré.

Du côté de l’organisation, Mme Aissatou Diallo, présidente du bureau de vote, a confirmé le bon déroulement des opérations depuis l’ouverture des urnes à 7h00, saluant l’affluence et l’engagement des électeurs.

Après avoir voté, le Ministre a poursuivi une tournée de terrain. Il a visité plusieurs bureaux de vote de la commune urbaine avant de se rendre dans les sous-préfectures de Balaya, Sagalé et Hérico, où il a pu constater la bonne tenue du processus référendaire.

Cette journée marque un moment fort pour la préfecture de Lélouma, qui a répondu massivement à l’appel du devoir civique dans le cadre du Référendum 2025.

