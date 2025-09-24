ledjely
Accueil » Qatar Investment Authority investit 500 millions USD dans Ivanhoe Mines
Actualités

Qatar Investment Authority investit 500 millions USD dans Ivanhoe Mines

Par LEDJELY.COM

Le fonds souverain du Qatar, Qatar Investment Authority (QIA), a officialisé cette semaine un investissement de 500 millions de dollars dans Ivanhoe Mines, société minière dirigée par Robert Friedland.

Cet apport financier vient renforcer la stratégie du groupe, qui vise à accroître son rôle dans la production et la fourniture de minéraux critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale.

Robert Friedland est également actif en Guinée à travers Ivanhoe Atlantic et le projet Kon Kweni développé par la Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG). Implantée dans la préfecture de Lola, la SMFG prévoit la mise en exploitation d’une mine de fer et, à terme, la construction d’une usine de transformation. L’ambition est de produire un minerai de fer de haute qualité, destiné notamment à l’industrie de l’acier vert.

La levée de capitaux annoncée traduit la volonté d’Ivanhoe Mines d’accélérer son expansion. Selon Robert Friedland, l’objectif est de faire du groupe un acteur de premier plan dans la fourniture de métaux critiques indispensables à « l’électrification de l’économie mondiale, au développement de nouvelles infrastructures énergétiques et à l’essor des technologies de pointe ».

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Route Sangarédi-Télimélé : plus de trois ans d’attente, zéro progrès

LEDJELY.COM

Référendum en Guinée : la CEDEAO et l’UA saluent un scrutin « réussi »

LEDJELY.COM

Les doutes se dissipent : Bah Oury confirme la tenue des élections en 2025

LEDJELY.COM

Le gouvernement va-t-il démissionner après le référendum ? Bah Oury tranche

LEDJELY.COM

Amadou Oury Bah : « Ce référendum a des significations encore beaucoup plus profondes »

LEDJELY.COM

Référendum : le Oui largement en tête selon les résultats provisoires par région

LEDJELY.COM
Chargement....