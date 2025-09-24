Qatar Investment Authority investit 500 millions USD dans Ivanhoe Mines

Le fonds souverain du Qatar, Qatar Investment Authority (QIA), a officialisé cette semaine un investissement de 500 millions de dollars dans Ivanhoe Mines, société minière dirigée par Robert Friedland.

Cet apport financier vient renforcer la stratégie du groupe, qui vise à accroître son rôle dans la production et la fourniture de minéraux critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale.

Robert Friedland est également actif en Guinée à travers Ivanhoe Atlantic et le projet Kon Kweni développé par la Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG). Implantée dans la préfecture de Lola, la SMFG prévoit la mise en exploitation d’une mine de fer et, à terme, la construction d’une usine de transformation. L’ambition est de produire un minerai de fer de haute qualité, destiné notamment à l’industrie de l’acier vert.

La levée de capitaux annoncée traduit la volonté d’Ivanhoe Mines d’accélérer son expansion. Selon Robert Friedland, l’objectif est de faire du groupe un acteur de premier plan dans la fourniture de métaux critiques indispensables à « l’électrification de l’économie mondiale, au développement de nouvelles infrastructures énergétiques et à l’essor des technologies de pointe ».