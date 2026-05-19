Élim. CAN 2027 : la Guinée fixée sur ses adversaires

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, effectué ce mardi au Caire, a livré son verdict pour le Syli national. La Guinée hérite d’un groupe relevé avec le Kenya, pays coorganisateur, l’Afrique du Sud et l’Érythrée.

Au total, 48 sélections africaines ont été réparties en 12 groupes. Les deux premières équipes de chaque poule décrocheront leur qualification pour la phase finale. Toutefois, les pays hôtes — le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda — sont déjà qualifiés d’office.

Placée dans le chapeau 2, la Guinée tombe justement dans la poule du Kenya. Une situation particulière puisque la présence du pays hôte réduit considérablement la marge d’erreur. Le Syli national devra surtout livrer une bataille intense face à l’Afrique du Sud pour sécuriser l’une des places qualificatives.

Les rencontres éliminatoires se disputeront durant les différentes fenêtres FIFA, entre septembre 2026 et mars 2027, à raison de deux matchs par fenêtre internationale. La phase finale de la CAN 2027 est prévue du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Logée dans le groupe du Kenya, de l’Afrique du Sud et de l’Érythrée, la Guinée connaît désormais le chemin qui l’attend vers la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Par ailleurs, les regards se tournent désormais vers les autorités sportives guinéennes, notamment pour la réhabilitation et la mise à disposition du stade du 28 Septembre, afin de permettre au Syli national de recevoir ses adversaires à Conakry.

Lonceny Camara