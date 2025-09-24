Référendum en Guinée : la CEDEAO et l’UA saluent un scrutin « réussi »

Déployées en Guinée à l’occasion du référendum constitutionnel du 21 septembre, les missions de la CEDEAO et de l’Union africaine, conduites respectivement par l’ambassadeur Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO, et par l’ambassadeur Bankole Adeoye, son homologue de l’Union africaine, ont jugé que le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions.

Composées de 50 experts, les deux délégations ont couvert 389 bureaux de vote à travers les huit régions administratives du pays. Elles ont salué le professionnalisme du personnel électoral ainsi que l’implication des observateurs nationaux et internationaux.

Dans leur communiqué conjoint, les deux missions ont exhorté la communauté internationale à maintenir son appui aux efforts des autorités de la Transition et du peuple guinéen. L’objectif affiché est clair : accompagner la Guinée vers la consolidation de la paix, de la stabilité et l’organisation d’élections libres, inclusives et transparentes consacrant son retour à l’ordre constitutionnel.

« Les missions de la CEDEAO et de l’UA réitèrent leur disponibilité à accompagner, de façon coordonnée, les parties prenantes guinéennes en vue du renforcement de la paix et de la démocratie dans le pays », souligne le communiqué.

Ci-dessous, le communiqué conjoint :

Ledjely.com