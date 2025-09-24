ledjely
Accueil » Sanoyah : des agents électoraux annoncent un sit-in pour exiger leurs primes
Sanoyah : des agents électoraux annoncent un sit-in pour exiger leurs primes

Par LEDJELY.COM

La grogne monte. Soixante-douze heures après le vote référendaire, les membres des bureaux de vote de la commune urbaine de Sanoyah n’ont toujours pas reçu leurs primes. D’après nos informations, ils ont passé toute la journée devant la mairie sans obtenir leur dû, et aucune garantie ne leur a été donnée quant à un éventuel paiement.

Face à cette situation, ils envisagent de passer à la vitesse supérieure en organisant un sit-in ce jeudi matin pour se faire entendre.

« Rendez-vous demain matin à 9h00 à la mairie de Sanoyah pour, encore une fois, écouter des discours bidons remplis de fausses promesses. Nous demandons au Directeur communal des élections de Sanoyah de nous donner des explications. En tout cas, pour ce référendum, c’est un échec. La responsabilité exige de l’élégance et une concordance entre la parole et les actes », a réagi un membre de bureau de vote.

Balla Yombouno

