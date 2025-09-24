ledjely
Accueil » Grève générale à la COBAD : des travailleurs exigent l’application de la convention collective
ActualitésBasse-GuinéeMinesSociété

Grève générale à la COBAD : des travailleurs exigent l’application de la convention collective

Par LEDJELY.COM

Des employés de la compagnie minière COBAD ont lancé une grève générale ce mercredi, paralysant l’ensemble des activités de l’entreprise. Ils dénoncent le non-respect de la convention collective des mines et carrières, en vigueur depuis août, qu’ils accusent la direction d’ignorer.

Parmi leurs revendications principales : de meilleures conditions de travail, une sécurité renforcée sur les sites et la régularité des salaires. Des discussions avec des médiateurs seraient en cours, mais la direction de la COBAD n’a pas encore fait de déclaration officielle.

Cette situation reste tendue, et le suivi des négociations sera crucial pour éviter une paralysie prolongée des activités de la société.

Nous y reviendrons.

Mamadou BAH, depuis Boké

