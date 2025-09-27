Amara Camara : « Après plus de 66 ans…les droits humains deviennent une réalité en Guinée »

À New York, lors de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le Général Amara Camara, ministre secrétaire général de la Présidence, a défendu la vision du président Mamadi Doumbouya devant les dirigeants du monde. Son message a insisté sur trois axes majeurs : la refondation de l’État, la mise en œuvre du plan stratégique « Simandou 2040 » et la consolidation de la nouvelle Constitution issue du référendum du 21 septembre dernier. Il a également invité la communauté internationale à s’interroger sur sa responsabilité dans la gestion des crises planétaires, appelant à des réformes profondes pour un ordre mondial plus juste.

Ci-dessous, le discours du Général Amara Camara :

Madame la Présidente de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies,

Monsieur le Secrétaire général,

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations,

C’est un honneur et un privilège, pour moi, de prendre la parole à cette tribune universelle au nom de Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, Chef de l’État.

À cette occasion solennelle, il m’a chargé de transmettre ses chaleureuses félicitations à Madame Annalena Baerbock pour sa brillante élection à la Présidence de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies et de lui assurer du soutien total de la République de Guinée durant son mandat.

En saluant les efforts constants de Monsieur Antonio Guterres pour la paix mondiale, nous rendons également hommage à Monsieur Philemon Yang pour le travail remarquable accompli lors de la 79ème session.

La République de Guinée, dont nous avons l’honneur de porter la voix, s’identifie pleinement au thème de cette présente session : « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ».

Dans notre contexte national, ce thème prend une résonance particulière : « mieux ensemble » grâce à la refondation. Après plus de 66 ans d’indépendance, la paix, le vivre-ensemble, le développement et les droits humains deviennent une réalité en Guinée.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de recevoir les salutations fraternelles du peuple souverain de Guinée, de son Président et de son Gouvernement.

En prenant la parole ici même il y a deux ans, le Président Doumbouya affirmait : « Mon pays continue de fonder un espoir en l’Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde est confronté. Mais les fondamentaux qui ont présidé à la création de notre organisation doivent s’adapter aux mutations profondes de notre société ».

Cet espoir, malheureusement, tend à céder la place à l’inquiétude. Car il est désormais évident que le monde est bouleversé, aucun continent n’est épargné :

• la paix devient un luxe,

• les guerres et les conflits se banalisent,

• les organisations internationales et régionales

s’affaiblissent,

• et les alliances dépendent trop souvent de la volonté des dirigeants du moment.

À ce rythme, nous devons avoir le courage d’admettre que les plus belles années de notre organisation commune pourraient bien être derrière nous.

Mesdames et Messieurs,

Il existe un lien indissoluble entre la paix, le développement et les droits humains. Nous rendons hommage aux hommes et aux femmes qui, partout dans le monde, se battent pour la paix, mais force est de constater que la simple dénonciation des atrocités reste trop souvent l’ultime niveau d’action de la communauté internationale.

Par ailleurs, la nature, jadis agressée par l’homme, nous inflige aujourd’hui les conséquences les plus dramatiques :

• la raréfaction des terres arables,

• l’aggravation des sécheresses,

• la multiplication des inondations,

• la chaleur devenue de plus en plus insupportable.

Ces réalités doivent nous interpeller et nous pousser à une profonde remise en question.

Mesdames et Messieurs,

Le bien-être du peuple et le vivre-ensemble sont les véritables synonymes de la paix. C’est ce qu’affirmait déjà le Président Doumbouya en faisant de cette priorité la ligne directrice de son action.

Grâce à sa rigueur et à sa constance, la Guinée s’est réconciliée avec elle-même et avance courageusement sur le chemin du développement.

En affirmant la fin d’une époque déséquilibrée et injuste où l’Afrique n’avait pas droit au chapitre, le Président Doumbouya a fait le choix d’assumer pleinement la souveraineté nationale :

• Il s’agissait tout d’abord de notre souveraineté minière,

par le retrait de plusieurs permis non conformes aux textes et lois notamment au Code minier de la République de Guinée ;

• Mais aussi de notre souveraineté intellectuelle, à travers la transformation de notre système éducatif et la promotion de l’excellence.

C’est ainsi qu’est née l’initiative Simandou Academy, qui offre aux meilleurs enfants du pays en termes de rendement scolaire, l’opportunité d’étudier dans les meilleures écoles du monde et dans les meilleures conditions, afin de doter la Guinée du capital humain nécessaire à son développement.

Mesdames et Messieurs,

Nous savons, mieux que quiconque, le prix de la paix et le coût du sous-développement. C’est ce qui a justifié, dans un passé récent, la prise de responsabilité de nos Forces de défense et de sécurité pour éviter à notre pays de sombrer.

Aujourd’hui, dans une démarche méthodique tournée vers l’avenir, le Président Mamadi Doumbouya a initié le programme SIMANDOU 2040, construit autour de cinq piliers stratégiques :

1/- l’Agriculture, l’industrie alimentaire et le commerce : qui est le moteur de notre croissance ;

2/- l’Éducation et la culture : qui sont notre fondation de demain ;

3/- les Infrastructures, les transports et les nouvelles technologies : pour connecter d’avantage notre pays ;

4/- l’Économie, les finances et l’assurance : afin de garantir notre souveraineté financière ;

5/- la Santé et bien-être : qui constitue une priorité nationale.

Le projet Simandou, qui abrite le plus grand gisement de fer au monde, contribuera significativement à la décarbonisation de la planète grâce à la teneur exceptionnelle de son minerai (65 %).

Pour garantir la pérennité du programme, un fonds souverain sera mis en place et alimenté par les revenus de Simandou, complété par d’autres mécanismes classiques.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de rappeler encore une fois, les mots d’un grand dirigeant africain qui a affirmé du haut de cette tribune, je cite : « De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les yeux dans les yeux, Nous sommes tous conscients que ce modèle démocratique que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, elle ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour le démontrer. Ce n’est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même. C’est un bilan. Un constat sur plusieurs décennies d’expérimentation chaotique de ce modèle dans notre environnement. Une période où il n’a été question que de joutes politiques. Au détriment de l’économie ».

A ce propos, je suis heureux d’annoncer que la République de Guinée vient de franchir une étape historique en obtenant sa première notation souveraine inaugurale, classée « B+ avec perspective STABLE » par Standard & Poor’s (S&P) !

Grâce à la vision et au leadership de Son Excellence le Président de la République, le Général Mamadi DOUMBOUYA, la Guinée franchit aujourd’hui un cap majeur avec

cette reconnaissance internationale. Cette notation place désormais la Guinée au rang de 2ᵉ puissance économique de l’Afrique francophone de l’Ouest et ouvre la voie à un accès plus favorable et compétitif aux marchés internationaux de capitaux.

Pour la République de Guinée, le respect du droit humain signifie la reconnaissance de la dignité inhérente à chaque personne et l’application de principes et de normes qui protègent ces droits, tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Malheureusement, son application à travers le monde demeure à géométrie variable, selon les régions, selon les acteurs, selon les contextes et selon les intérêts.

Mesdames et Messieurs,

En venant ici, le Président Doumbouya nous a chargés de réaffirmer son adhésion sincère au thème de cette session. Il attache une importance primordiale à la paix, au développement et aux droits humains.

Madame la Présidente,

En voulant doter notre pays d’une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, une démarche de concertation et de recherche d’inclusivité a été initiée. Elle fut certes longue mais utile et nécessaire au regard de nos passifs.

Nous sommes heureux d’annoncer du haut de cette tribune que le projet de constitution qui a été soumis au peuple par référendum été adopté à une très large majorité.

Depuis hier 26 septembre 2025, à la suite de sa promulgation par le Chef de l’Etat, la République de Guinée a désormais une constitution qui marque son retour à l’ordre constitutionnel tant attendu par nos populations et la communauté internationale.

Je vous remercie de votre aimable attention.