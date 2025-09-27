ledjely
Guinée : la présidentielle fixée au 28 décembre 2025

Par LEDJELY.COM

Le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, a pris ce samedi une série de décrets diffusés à la télévision nationale. Le premier porte sur la promulgation de la loi organique L/2025/026-CNT instituant le Code électoral. Le second fixe la date de l’élection présidentielle.

«Après avis de la direction générale des élections DGE, après avis de l’observatoire autonome de supervision du référendum constitutionnel, le conseil des ministres entendu, la date du scrutin pour l’élection présidentielle est fixée au dimanche 28 décembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national», précise le décret présidentiel.

Ainsi, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, le garde des Sceaux ministre de la justice et des droits de l’homme, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de la défense nationale, le ministre de l’économie et de la finance, le ministre du budget, la direction générale des élections (DGE), l’observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel (ONASUR) sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.

