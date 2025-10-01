KISSIDOUGOU : le président de l’exécutif communal et son bureau écroués pour détournement présumé

Depuis ce mercredi 1er octobre 2025, le président de la délégation spéciale de Kissidougou ainsi que plusieurs membres de son bureau séjournent à la maison centrale de la ville. Selon nos informations, le président, son vice-président, le receveur et le secrétaire général de la commune urbaine ont tous été placés sous mandat de dépôt. Ils sont accusés de corruption, détournement de deniers publics et complicité.

L’ordre d’interpellation aurait été donné par le procureur près le Tribunal de première instance de Kissidougou. Cette arrestation fait suite à un mémorandum transmis il y a plusieurs mois par des conseillers communaux aux autorités locales et nationales, dont la préfecture, le gouvernorat de Faranah et le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Dans ce document, les signataires dénonçaient de graves irrégularités dans la gestion de la commune.

Nous y reviendrons.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, pour Ledjely.com