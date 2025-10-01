ledjely
Ratoma : un nourrisson enlevé au CMC
Ratoma : un nourrisson enlevé au CMC

Par LEDJELY.COM

La quiétude du Centre médical communal (CMC) de Ratoma a été brutalement troublée ce mercredi 1er octobre 2025. selon des informations, vers 9 heures du matin, une femme, se faisant passer pour un proche, a réussi à s’introduire dans une salle d’hospitalisation et à repartir avec un nouveau-né mis au monde par césarienne la veille.

La mère, encore très affaiblie par l’opération, était plongée dans un état de somnolence lorsqu’elle a été privée de son enfant. Quant à la garde-malade censée veiller sur elle, elle s’était momentanément absentée pour effectuer un retrait d’argent. Ce court laps de temps aura suffi à la mystérieuse visiteuse pour commettre son forfait.

La disparition du bébé a provoqué une onde de choc immédiate dans l’établissement. Cris, larmes et agitation ont envahi les couloirs, sous les regards médusés des patients et des accompagnants.

Face à la colère et à l’incompréhension de la famille, l’administration du CMC de Ratoma est désormais appelée à fournir des explications, alors que la tension demeure très forte sur les lieux.

