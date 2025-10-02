Fête d’indépendance à N’Zérékoré : le gouverneur appelle à l’unité et à la cohésion sociale

Ce jeudi 2 octobre 2025, la Guinée a célébré le 67e anniversaire de son accession à l’indépendance face à la colonisation française. À N’Zérékoré, la commémoration a rassemblé autorités civiles, militaires, paramilitaires ainsi que de nombreux citoyens à la place des Martyrs de la capitale forestière.

À cette occasion, le gouverneur de région a saisi l’opportunité pour inviter les populations à l’union et à la cohésion sociale.

D’entrée de jeu, le colonel Aly Badara Camara s’est réjoui de prendre part à cette cérémonie dans une région qu’il qualifie de symbole de diversité et de fraternité.

« C’est avec une grande joie et une immense fierté que je prends la parole en ce jour historique. Ensemble, nous célébrons la commémoration du 67e anniversaire de l’accession à la souveraineté de notre pays », a déclaré le gouverneur.

Rappelant l’importance du 2 octobre 1958, qu’il a qualifié de « point de départ d’une nouvelle ère pour la Guinée, une ère de dignité et de souveraineté », il a rendu hommage au père de l’indépendance, feu président Ahmed Sékou Touré, ainsi qu’au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.

Selon lui, célébrer cette date revient à honorer l’ensemble du peuple de Guinée qui, le 28 septembre 1958, avait fait le choix historique et courageux de dire « Non » au référendum proposé par la France.

« Chers compatriotes, à l’occasion de cette commémoration qui rappelle à la fois notre indépendance et la victoire démocratique du référendum, je vous invite à l’unité, à la solidarité et à la responsabilité, ici en région administrative de N’Zérékoré. Nous devons continuer à être le repère d’une Guinée unie, riche de sa culture et engagée pour la paix », a exhorté le gouverneur.

En clôturant son discours, le colonel Aly Badara Camara a appelé les filles et fils de la région à travailler main dans la main, à soutenir les réformes en cours, à renforcer la cohésion sociale et à participer activement au développement du pays.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré