ledjely
Accueil » Fête de l’indépendance : Cellou Dalein rappelle le courage historique des Guinéens
ActualitésBasse-GuinéeGuinée ForestièreHaute-GuinéeMoyenne-GuinéePolitiqueSociété

Fête de l’indépendance : Cellou Dalein rappelle le courage historique des Guinéens

Par LEDJELY.COM

À l’occasion du 67ᵉ anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a adressé un message à ses compatriotes, alliant mémoire historique et vision pour l’avenir.

Dans sa déclaration, il a rappelé le courage des Guinéens qui, le 28 septembre 1958, ont dit « NON » à la domination étrangère et « OUI » à l’indépendance. « Cet acte historique, posé par un peuple fier et uni, a ouvert la voie à la décolonisation du continent africain », a souligné le leader politique, rendant hommage aux pionniers de l’indépendance, aux diplomates et aux soldats qui ont soutenu les mouvements de libération africains, y compris l’ANC et la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.

Cellou Dalein Diallo a également exprimé sa conviction que le peuple guinéen ne se résignera jamais à subir un régime oppressif et injuste. Il a reconnu les inquiétudes actuelles des citoyens face au chômage, à l’injustice et aux restrictions de leurs libertés, tout en encourageant chacun à nourrir l’aspiration à « une Guinée libre, juste et fraternelle ».

« Cette Guinée, ne vous en privez pas. Vous êtes capables de la construire, car elle est à votre portée », a lancé le président de l’UFDG, appelant à faire renaître l’espoir et la certitude que le pays saura tenir son rendez-vous avec la dignité, la liberté et la prospérité de ses enfants.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Fête d’indépendance à N’Zérékoré : le gouverneur appelle à l’unité et à la cohésion sociale

LEDJELY.COM

Indépendance : An 67, à la rencontre d’un témoin de l’histoire

LEDJELY.COM

GUECKÉDOU : à la fête de l’indépendance, le préfet invite la jeunesse à être gardienne de la paix

LEDJELY.COM

Guinée : 67 ans d’indépendance célébrés dans la sobriété

LEDJELY.COM

Le 2 octobre 1958 « J’étais à l’école, en CP2 », se remémore le patriarche de Guéckédou 

LEDJELY.COM

Koundara : un Nigérian condamné à 5 ans de prison pour détention de cocaïne

LEDJELY.COM
Chargement....