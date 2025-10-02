Fête de l’indépendance : Cellou Dalein rappelle le courage historique des Guinéens

À l’occasion du 67ᵉ anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a adressé un message à ses compatriotes, alliant mémoire historique et vision pour l’avenir.

Dans sa déclaration, il a rappelé le courage des Guinéens qui, le 28 septembre 1958, ont dit « NON » à la domination étrangère et « OUI » à l’indépendance. « Cet acte historique, posé par un peuple fier et uni, a ouvert la voie à la décolonisation du continent africain », a souligné le leader politique, rendant hommage aux pionniers de l’indépendance, aux diplomates et aux soldats qui ont soutenu les mouvements de libération africains, y compris l’ANC et la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.

Cellou Dalein Diallo a également exprimé sa conviction que le peuple guinéen ne se résignera jamais à subir un régime oppressif et injuste. Il a reconnu les inquiétudes actuelles des citoyens face au chômage, à l’injustice et aux restrictions de leurs libertés, tout en encourageant chacun à nourrir l’aspiration à « une Guinée libre, juste et fraternelle ».

« Cette Guinée, ne vous en privez pas. Vous êtes capables de la construire, car elle est à votre portée », a lancé le président de l’UFDG, appelant à faire renaître l’espoir et la certitude que le pays saura tenir son rendez-vous avec la dignité, la liberté et la prospérité de ses enfants.

Ledjely.com