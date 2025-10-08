Sous la responsabilité du Coordonnateur de la maintenance, les titulaires des postes auront pour mission d’assurer l’inspection et la maintenance des appareils Électroménagers (laveuses, sécheuses, cuisinières, chauffe-eaux, réchauds, ventilateurs) des maisons et annexes afin de garantir leur durée de vie.
A ce titre, ils auront les activités principales que l’on peut trouver en cliquant sur le lien ci-dessous :
Appel d’offres : la CBG recrute des électriciens
