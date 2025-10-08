ledjely
Accueil » Appel d’offres : la CBG recrute des électriciens
Actualités

Appel d’offres : la CBG recrute des électriciens

Par LEDJELY.COM

Sous la responsabilité du Coordonnateur de la maintenance, les titulaires des postes auront pour mission d’assurer l’inspection et la maintenance des appareils Électroménagers (laveuses, sécheuses, cuisinières, chauffe-eaux, réchauds, ventilateurs) des maisons et annexes afin de garantir leur durée de vie.
A ce titre, ils auront les activités principales que l’on peut trouver en cliquant sur le lien ci-dessous :

FORMAT PARUTION ELECTRICIENS.docx

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

China Mall Conakry : entre engouement populaire et premières désillusions

LEDJELY.COM

Appel d’offres : la CBG recrute un machiniste

LEDJELY.COM

Appel d’offres : la CBG recrute un conseiller divisionnaire des Ressources humaines

LEDJELY.COM

Appel d’offres : la CBG recrute un réparateur en pharmacie

LEDJELY.COM

Appel d’offres : la CBG recrute des plombiers

LEDJELY.COM

Djiba Millimouno après sa libération : « La vie est un monticule d’épreuves »

LEDJELY.COM
Chargement....