Appel d’offres : la CBG recrute un conseiller divisionnaire des Ressources humaines

Par LEDJELY.COM

Sous la responsabilité du Surintendant Relations Industrielles, le titulaire du poste aura pour responsabilité de représenter la Direction des Ressources Humaines dans toutes ses dimensions auprès des Divisions en veillant à l’application correcte des textes légaux, conventionnels et réglementaires ; des politiques et procédures ainsi que les Instructions et directives de la Direction Générale aux chefs de départements le support et l’expertise nécessaires pour un traitement juste et équitable des dossiers des employés, contribuer à la rentabilité des activités, œuvrer au maintien durable par le dialogue social, d’un climat de confiance et de paix au sein de l’entreprise.
A ce titre, il doit assurer les responsabilités que l’on trouvera en cliquant sur le lien ci-dessous :

FORMAT PARUTION CONSEILLER DIVISIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES.docx

