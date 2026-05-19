TPI de Dixinn : Hadya, Saad et Sopralpha devant la justice ce mercredi

L’affaire secoue la toile guinéenne et prend désormais une tournure judiciaire. L’artiste Hadya ainsi que les créateurs de contenu Saad et Sopralpha ont été envoyés dans la nuit de ce mardi à la Maison centrale de Conakry, à l’issue de leur audition devant le parquet de Dixinn.

Les trois mis en cause devront comparaître ce mercredi 20 mai devant le Tribunal de première instance de Dixinn pour répondre des faits qui leur sont reprochés.

Selon les accusations retenues, Hadya fait face à des poursuites pour des faits liés au proxénétisme ainsi qu’à la diffamation. De leur côté, Saad et Sopralpha sont poursuivis pour la diffusion de contenus jugés susceptibles de perturber l’ordre public et de porter atteinte à la dignité humaine.

Cette procédure judiciaire intervient après la circulation massive d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence devenue virale, l’artiste aurait tenu des propos reconnaissant son implication dans des pratiques prohibées par la législation guinéenne.

Le dossier, qui suscite déjà de nombreuses réactions dans l’opinion publique, sera examiné dès l’ouverture de l’audience au TPI de Dixinn.

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