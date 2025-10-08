ledjely
Djiba Millimouno après sa libération : « La vie est un monticule d’épreuves »

Par LEDJELY.COM

Le journaliste Djiba Millimouno, arrêté le 2 octobre dernier, a retrouvé la liberté ce mercredi 8 octobre 2025, après plusieurs jours de garde à vue à la Direction des investigations judiciaires du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale.

Son audition, dans le cadre d’une plainte déposée par la vlogueuse « Maya la Solution », s’est achevée mardi 7 octobre.

La confrontation entre le journaliste et la plaignante a eu lieu mardi après-midi, et une médiation menée par le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale a permis d’apaiser les tensions et de déboucher sur un retrait de plainte.

À sa sortie, Djiba Millimouno a exprimé sa gratitude : « La vie est un monticule d’épreuves, et quand on arrive au sommet, on découvre l’étendue de sa force morale et de sa résilience. Je remercie Allah. Je remercie aussi les Guinéens, l’opinion publique, la Corporation et tous ces jeunes qui m’ont témoigné soutien et affection. J’ai compris que je n’étais pas seul ».

Siby

