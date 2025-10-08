ledjely
Accueil » Appel d’offres : la CBG recrute des menuisiers
Actualités

Appel d’offres : la CBG recrute des menuisiers

Par LEDJELY.COM

Sous la responsabilité du Contremaître Menuiserie, les titulaires des postes auront pour responsabilité d’assurer l’inspection et la maintenance des ouvrages en menuiserie (toit, portes, plafond, fenêtres, serrures) des maisons et infrastructures publiques de la cité, afin de garantir leur durée de vie.
A ce titre, il doit assurer les responsabilités que l’on trouvera en cliquant sur le lien ci-dessous :

FORMAT PARUTION MENUISIERS.docx

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Guinée : L’Inspection générale du travail lance une vaste campagne d’inspections dans plusieurs secteurs

LEDJELY.COM

Appel d’offres : la CBG recrute un médecin gynécologue

LEDJELY.COM

Guinée : une pénurie de carburant paralyse les activités socioéconomiques

LEDJELY.COM

Pénurie de carburant : le transport flambe !

LEDJELY.COM

Présidentielle 2025 : la DGE entre dans le vif du processus électoral

LEDJELY.COM

Siguiri : une crise d’essence paralyse la circulation, des habitants coincés chez eux

LEDJELY.COM
Chargement....