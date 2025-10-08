Appel d’offres : la CBG recrute des menuisiers

Sous la responsabilité du Contremaître Menuiserie, les titulaires des postes auront pour responsabilité d’assurer l’inspection et la maintenance des ouvrages en menuiserie (toit, portes, plafond, fenêtres, serrures) des maisons et infrastructures publiques de la cité, afin de garantir leur durée de vie.

A ce titre, il doit assurer les responsabilités que l’on trouvera en cliquant sur le lien ci-dessous :

FORMAT PARUTION MENUISIERS.docx