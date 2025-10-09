ledjely
Accueil » Boké : à Gorèye, la rentrée se fait avec un manque criard de tables-bancs
Actualités

Boké : à Gorèye, la rentrée se fait avec un manque criard de tables-bancs

Par LEDJELY.COM

À l’instar des autres établissements du pays, l’école primaire de Gorèye, située dans la commune urbaine de Boké, a rouvert ses portes lundi, marquant le coup d’envoi de l’année scolaire 2025-2026. Si la reprise s’est déroulée dans le calme et la discipline, un problème majeur vient ternir cette rentrée : le manque criant de tables-bancs.

Le directeur de l’établissement, Thierno Mamadou Diallo, s’est réjoui de la mobilisation du corps enseignant dès le premier jour de classe.

Mais derrière cet enthousiasme se cache une réalité préoccupante : l’école manque cruellement de mobilier et de matériel didactique.

« Notre véritable souci ici, c’est l’insuffisance notoire de tables-bancs et de manuels scolaires. Cette situation risque de nuire à la qualité de l’apprentissage des enfants », alerte le directeur, visiblement inquiet.

Conscient de l’urgence, il lance un appel pressant aux autorités éducatives, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux bonnes volontés.

« Je sollicite l’aide de l’État, des partenaires de développement et de toute personne capable de nous aider à surmonter cette difficulté », plaide-t-il.

Cette rentrée à Boké, pourtant marquée par une forte mobilisation des enseignants et des élèves, met une fois de plus en lumière les défis persistants du système éducatif local : infrastructures précaires, manque d’équipements et besoins urgents en ressources pédagogiques.

Mamadou Bah, depuis Boké

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo: de l’opposition frontale à la collaboration contrainte ? (Par Tibou Kamara)

LEDJELY.COM

Guinée : la France renforce son appui aux industries culturelles et créatives

LEDJELY.COM

Boké : Grève à The Mining House, sous-traitant de UMS

LEDJELY.COM

Concours national de la photographie : les lauréats récompensés

LEDJELY.COM

Transform Africa Summit 2025: Conakry s’affirme comme le carrefour de la transformation digitale africaine

LEDJELY.COM

N’Zérékoré : les autorités annoncent des mesures contre la recrudescence de l’insécurité

LEDJELY.COM
Chargement....