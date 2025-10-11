La Guinée brille une fois de plus sur la scène musicale africaine. Lors de la prestigieuse cérémonie du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-Décalé (PRIMUD 2025) tenue ce vendredi 10 octobre à Abidjan, la chanteuse guinéenne Djélykaba Bintou Kouyaté a décroché le trophée de la Meilleure Artiste d’Afrique de l’Ouest. Avec 39,1 % des votes, elle a devancé des poids lourds de la musique tels qu’Axel Merryl, Iba One et Sidiki Diabaté, confirmant ainsi sa place parmi les grandes voix du continent.

Parmi les premières réactions enregistrées après cette victoire, celle de l’Honorable Mohamed Lamine Diallo, alias Mamadou Thug, membre du Conseil National de la Transition (CNT), a particulièrement retenu l’attention. L’artiste et député n’a pas caché sa joie et sa fierté.

« Moi, je suis une personne très heureuse, très fière et très émue de voir cette fulgurance très grande de notre diva, Djélykaba Bintou. Elle cravache dur, elle mérite amplement ce trophée », a-t-il indiqué.

Il a salué l’engagement et le professionnalisme de la lauréate, rappelant la qualité de ses prestations, du stade Petit-Sory de Conakry au Palais de la Culture d’Abidjan, sans oublier ses passages remarqués à Dakar et Bamako.

« Djélykaba Bintou, c’est un modèle d’artiste. Ce qu’elle fait, c’est du grand art. Et moi, ça ne m’étonne pas. Elle est Kouyaté. Féliciter une Kouyaté pour ses exploits, c’est presque une tautologie », a-t-il signalé.

Cette distinction au PRIMUD 2025 consacre l’ascension fulgurante de Djélykaba Bintou, aujourd’hui considérée comme l’une des figures les plus emblématiques de la musique guinéenne et ouest-africaine.

« Elle nous rend fiers, et nous lui en serons toujours reconnaissants », a conclu Mamadou Thug.

Ce sacre vient couronner une tournée africaine triomphale, baptisée Renaissance Tour, au cours de laquelle la chanteuse a enchaîné les concerts à guichets fermés de Conakry à Abidjan, en passant par Dakar et Bamako. Elle a su conquérir un public large et fidèle par des prestations scéniques minutieusement orchestrées et une présence artistique affirmée.

Thierno Amadou Diallo