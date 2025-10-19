ledjely
Accueil » Boké : le pont en chantier qui exaspère toute une population
ActualitésBasse-GuinéeGuinéeSociété

Boké : le pont en chantier qui exaspère toute une population

Par LEDJELY.COM

Poumon économique de la Guinée, la ville minière de Boké fait face à une situation qui indigne de plus en plus ses habitants : le retard interminable dans la construction du pont reliant plusieurs quartiers de Lanbandji au centre-ville. Lancés il y a deux ans, les travaux de cette infrastructure cruciale sont aujourd’hui à l’arrêt, laissant place à la frustration et à l’incompréhension.

Ce projet, censé désenclaver des secteurs entiers et faciliter les déplacements, est devenu le symbole du laxisme et du manque de sérieux de l’entreprise en charge du chantier.

« Le refus de l’entreprise d’agir est une foutaise à l’endroit des citoyens », dénonce Basekou Amirou Dramé, journaliste et ancien directeur d’HADAFO Média Kakandé.

Les conséquences de ce retard sont lourdes : difficultés d’accès aux écoles, aux marchés, aux services de santé, et hausse des coûts de transport. Pour de nombreux habitants, le quotidien est devenu un véritable parcours du combattant.

Face à l’inaction prolongée de l’entreprise, les citoyens ont décidé de prendre les choses en main. En août dernier, après que l’ancien pont en bois a été emporté par les pluies, ils ont entrepris eux-mêmes de le réparer, un acte de désespoir, mais aussi de courage et de résilience.

Alerté, le gouverneur de la région de Boké a convoqué l’entrepreneur afin d’obtenir des explications et de relancer les travaux. Il a rappelé l’importance stratégique de ce pont pour la circulation des personnes et des biens.

Mais malgré ces interventions, les promesses peinent à se traduire en actions concrètes. Le chantier reste au point mort, symbolisant l’incapacité des autorités et de l’entreprise à répondre aux attentes de la population.

Le retard de ce pont n’est pas un simple contretemps : il illustre un problème plus profond de gouvernance et de responsabilité dans l’exécution des travaux publics.

Les habitants de Boké, excédés, réclament désormais des actes forts, pas des discours pour que leur pont cesse d’être un rêve suspendu au-dessus du vide.

Mamadou BAH, depuis Boké

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Boffa : le masque Nimba vandalisé, un «acte de sabotage honteux», dénonce Issiaga Soumah

LEDJELY.COM

Rentrée universitaire 2025-2026 : l’ISIC de Kountia à l’honneur pour le lancement officiel

LEDJELY.COM

Le Vice-Président Afrique et la Directrice Générale d’Air France pour la délégation Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest Afrique du groupe en visite officielle en Guinée

LEDJELY.COM

MC Freshh agressé à la plage de Camayenne : le monde artistique guinéen sous le choc

LEDJELY.COM

Pédiatrie d’Ignace Deen : trois iPhones dérobés à des mères pendant leur sommeil

LEDJELY.COM

Lansana Diawara menace de démissionner si le président Doumbouya ne se porte pas candidat

LEDJELY.COM
Chargement....