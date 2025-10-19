Pédiatrie d’Ignace Deen : trois iPhones dérobés à des mères pendant leur sommeil

Scène insolite mais préoccupante à l’hôpital Ignace Deen de Conakry. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025, trois mères de famille, venues veiller leurs enfants hospitalisés au service de pédiatrie, se sont réveillées en découvrant que leurs téléphones portables, tous des iPhones avaient disparu. Selon les premières informations recueillies, un individu non identifié se serait introduit discrètement dans leurs cabines avant de prendre la fuite avec le butin.

L’une des victimes, Madame Camara, épouse d’un journaliste de la RTG, confirme le vol : « L’incident s’est produit ce matin. En me réveillant, j’ai remarqué que mon téléphone, que j’avais posé tout près de mon bébé, avait disparu. Je ne comprends toujours pas comment cette personne a pu entrer dans nos cabines sans être inquiétée. Une dame nous a pourtant dit avoir vu un individu vêtu de noir, feignant de passer un appel téléphonique, entrer discrètement. Il aurait volé trois téléphones, tous des iPhones ».

Son époux, également contacté par notre rédaction, indique avoir échangé avec un médecin du service de cardiologie, sous anonymat.

« Lorsque je l’ai appelé pour l’informer que ma femme ainsi que deux autres patientes avaient été victimes de vol, il m’a répondu que ce genre de faits était malheureusement récurrent. Il m’a confié que certains individus se font passer pour des médecins afin de voler des patients. Il m’a même parlé d’un cas récent où un homme se faisant passer pour un médecin s’est introduit dans la cabine d’un ressortissant libanais pour y dérober certains effets personnels », a-t-il expliqué.

De son côté, un médecin ayant accepté de témoigner anonymement confirme la fréquence de ces incidents.

« Vous savez, les cas de vol, même entre malades, existent. Ils peuvent se voler entre eux. C’est-à-dire que vous êtes dans la même chambre, et pendant que vous dormez, l’autre peut en profiter pour prendre les téléphones, puis dire ensuite qu’on nous a volé tous nos téléphones. Ces cas sont récurrents, c’est pourquoi l’hôpital ne s’en mêle pas », a-t-il affirmé.

Nos tentatives pour joindre les responsables de l’hôpital sont restées infructueuses.

Selon plusieurs sources internes, les vols de téléphones et d’effets personnels seraient de plus en plus fréquents à l’hôpital Ignace Deen, suscitant l’inquiétude des accompagnants et des patients.

Balla Yombouno