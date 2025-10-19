Ligue des champions africaine et Coupe CAF : le Horoya et le Hafia accrochés

Le football guinéen a vécu un samedi intense sur la scène africaine. Le Horoya AC, engagé en Ligue des champions, et le Hafia FC, en Coupe de la CAF, ont tous deux concédé le nul lors de leurs matchs aller respectifs. Deux résultats frustrants, mais porteurs d’espoir avant les manches retour décisives à l’extérieur.

C’est à Bamako que le champion de Guinée affrontait l’Association Sportive des Forces Armées Royales (ASFAR) du Maroc, pour le compte du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Avec un onze mêlant expérience et jeunesse : Sekou Salif, Samaké, Mohamed Conté, Salif Koulibaly, Mamady Mara, Lansana Sylla, Ismaël Camara, Aboubacar Sylla, Gnagna Barry, Daouda Camara et Djibo Wonkoye, le Horoya a démarré la rencontre pied au plancher.

Poussés par un public malien acquis à leur cause, les Rouge et Blanc ont imposé leur rythme dès l’entame. À la 20ᵉ minute, Lansana Camara, d’une frappe surpuissante en pleine lucarne, ouvre le score pour le Horoya (1-0).

Malgré plusieurs occasions franches pour creuser l’écart, les Guinéens manquent de réalisme et regagnent les vestiaires avec ce court avantage.

Au retour des vestiaires, le scénario s’inverse. L’ASFAR hausse le ton et multiplie les offensives. À la 58ᵉ minute, une action confuse dans la surface permet aux Marocains d’égaliser, sans que le gardien Sekou Salif Camara ne puisse intervenir.

Le coach du Horoya réagit aussitôt en opérant plusieurs changements, mais malgré les entrées de Sekou Keita, Morlaye Sylla et Mamadou Bah, le score ne bougera plus.

Match nul (1-1) au coup de sifflet final. Le club guinéen devra éviter la défaite à Rabat pour espérer atteindre la phase de groupes.

Coupe CAF : le Hafia tenu en échec par Belouzdad

À Thiès, au Sénégal, le Hafia FC, vice-champion de Guinée, recevait le CR Belouzdad d’Algérie pour le match aller du dernier tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Dès le coup d’envoi, les Vert et Blanc imposent une discipline tactique exemplaire et se procurent les meilleures occasions. Mais la première période, animée et disputée, se termine sur un score nul et vierge (0-0).

De retour des vestiaires, les Guinéens intensifient la pression. À l’heure de jeu, Ndiaye sert idéalement Iyanga, qui trompe le gardien algérien d’un geste précis (1-0). Une joie de courte durée : dès la 63ᵉ minute, Mohamed, sur une action individuelle, ramène Belouzdad à égalité (1-1).

La fin de match est gérée avec malice par les Algériens, multipliant les arrêts de jeu pour préserver ce résultat favorable à l’extérieur.

Tout reste donc à faire pour le Hafia, qui devra batailler sur le sol algérien dans une ambiance bouillante pour espérer décrocher sa qualification.

Lonceny Camara