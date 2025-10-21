Culture : Le rappeur MC Fresh libre, demande pardon à sa mère et annonce son retour musical

Après plusieurs heures passées au commissariat de Dixinn suite à son agression survenue à la plage de Camayenne, le rappeur guinéen MC Fresh a recouvré la liberté dans la soirée du lundi 20 octobre. Peu après sa libération, l’artiste s’est exprimé sur les réseaux sociaux, mêlant émotion, reconnaissance et apaisement.

Dans un message publié sur sa page Facebook, MC Fresh a tenu à remercier sa mère et à présenter ses excuses publiques pour l’inquiétude qu’elle a vécue à la suite de la diffusion des images de son agression.

« À toute la Guinée ! Aidez-moi à demander pardon à ma mère qui a eu un gros choc hier en tombant sur ma vidéo comme tout le monde. Je préfère ne pas raconter la suite. C’est à elle que je dois tout, car c’est elle qui m’a donné 500.000 GNF en 2016 pour enregistrer mes deux premiers sons dans un vrai studio », a-t-il écrit.

Le rappeur confie avoir décidé de tourner la page et de se recentrer sur sa musique et sa famille.

« Désormais, il est temps de me concentrer sur ma musique et ma famille. J’ai décidé de ne pas poursuivre cette affaire. Je pardonne tout le monde et j’espère que tout le monde me pardonne », ajoute-t-il.

MC Fresh n’a pas manqué de remercier le ministre de la Culture et plusieurs personnalités du monde artistique et médiatique pour leur soutien et leur intervention.

« Merci à M. le ministre de la Culture, M. Malick Kébé, M. Ibou Kaba, M. Djemory Kouyaté, ainsi qu’à la police judiciaire de Dixinn qui ont pris soin de moi et m’ont montré que je n’étais pas seul. Merci à toutes les personnes de près ou de loin qui ont compati à ma douleur », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, l’artiste a annoncé la sortie prochaine d’un nouveau projet musical prévue pour le mois de novembre, marquant ainsi son retour sur la scène après cet épisode difficile.

Aminata Camara