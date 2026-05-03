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Guinée : le SPPG alerte sur une « presse bâillonnée » et appelle à des mesures urgentes

Par LEDJELY.COM

À l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée ce 3 mai, le Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée (SPPG) a publié une déclaration préoccupante sur la situation des médias dans le pays. Sous le thème « Une presse bâillonnée est un peuple aveugle », le syndicat dénonce une dégradation des conditions d’exercice du journalisme.

Dans son communiqué, le SPPG évoque une « triple crise » qui fragilise la profession : la précarité économique des journalistes, marquée par des salaires faibles et irréguliers ; l’insécurité physique et judiciaire, avec des cas d’agressions, de menaces et d’enlèvements ; ainsi que des restrictions techniques et administratives, notamment l’accès limité à Internet et certaines décisions de régulation jugées contraignantes.

« Le SPPG appelle les autorités guinéennes à garantir un environnement sûr et propice à l’exercice libre et indépendant du journalisme », indique l’organisation, qui exhorte également à mettre fin à l’impunité.

Parmi ses recommandations, le syndicat demande l’accélération des enquêtes sur les enlèvements de journalistes, la sécurisation du retour des professionnels en exil, la signature de la Convention collective, ainsi qu’un meilleur accès aux outils numériques. Il appelle aussi à un soutien accru de la communauté internationale aux médias indépendants.

Outre, le SPPG rend hommage aux journalistes guinéens et les invite à rester attachés aux principes d’éthique et de déontologie. « Une presse bâillonnée est un peuple aveugle », rappelle-t-il, soulignant l’importance de la liberté d’expression pour toute société démocratique.

Aminata Camara

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