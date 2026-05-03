Forécariah : la CBG accompagne les « 72 h du Livre »

FORÉCARIAH – La 18e édition des « 72 heures du livre » s’est achevée sur une note de succès éclatant à Forécariah. Derrière cette réussite logistique et culturelle se cache un appui stratégique de taille : celui de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), dont la touche a permis de faire rayonner la cité de Moriah bien au-delà des espérances.

Pour relever le défi de l’accueil et de l’organisation, l’Association des ressortissants de Forécariah a pu compter sur un allié de poids. En répondant favorablement à l’appel des populations locales, la CBG a imprimé une marque indélébile sur les festivités, alliant mécénat culturel et impact social.

Un soutien au-delà du simple sponsoring

Pour Kalémodou Yansané, président des ressortissants de Forécariah à Conakry et grande figure de cette mobilisation, l’intervention de la compagnie minière a été le moteur de l’événement. Face à la difficulté de mobiliser des partenaires, la CBG a fait figure d’exception par sa réactivité et son implication physique sur le terrain.

« L’événement était d’une importance capitale et a pris une ampleur inédite avec des centaines de personnes séjournant à Forécariah durant trois jours. Nous avions sollicité plusieurs sponsors, sans grand succès malheureusement. Mais la CBG a répondu présent. En tant que Kountigui des ressortissants, j’ai adressé un courrier officiel et la compagnie s’est véritablement mobilisée. Elle ne s’est pas contentée d’un appui financier : elle a dépêché un cadre de la communication qui a passé les trois jours d’immersion totale avec nous », a-t-il témoigné.

Éducation et infrastructures

L’apport de la CBG ne s’est pas limité aux discours. Sur le terrain, l’appui s’est traduit par des actions sociales durables et une stimulation de l’excellence académique chez les jeunes de la localité. De la sécurisation des besoins de base à la récompense du mérite, le spectre d’intervention a été large.

Kalémodou Yansané détaille avec enthousiasme l’impact de cette collaboration : « La CBG a été un apport précieux pour nous. Leurs contributions nous ont permis de réaliser un forage et d’offrir des dons de riz substantiels. Sur le plan pédagogique, nous avons organisé des concours de lecture qui ont mobilisé la jeunesse. Sur 40 nominés, 15lauréats ont été sélectionnés. Grâce à la CBG, chacun de ces lauréats a reçu une enveloppe importante, tandis que tous les nominés sont repartis avec des sacs de riz et des prix en espèces.»

Un modèle de responsabilité sociétale

En s’impliquant dans cette 18e édition des 72h du livre, la CBG confirme sa volonté de ne pas être qu’un simple acteur industriel, mais un partenaire du développement culturel guinéen. En mettant en lumière les talents de Forécariah, la compagnie a aidé à transformer une manifestation littéraire en un véritable levier de cohésion sociale et de fierté locale.

Pour les ressortissants de Moriah, le constat est sans appel : sans cette « touche particulière » de la CBG, la fête n’aurait sans doute pas eu le même éclat.